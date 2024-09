Bil Gejts je zaista strog u tome kako njegova deca koriste tehnologiju čijoj je popularnosti u širokim narodnim masama upravo on pomogao.

U jednom od intervjua, tehnološki mogul je rekao da njegovoj deci nije bilo dozvoljeno da imaju svoj sopstveni mobilni telefon do 14. godine. “Često postavimo vreme nakon kojeg nema sedenja pred ekranom, i u njihovom slučaju to im pomaže da zaspu u razumno vreme”, rekao je Gejts. On je dodao da deci nije dozvoljeno da imaju mobilne telefone za stolom, ali im je dozvoljeno da ih koriste za domaći zadatak ili učenje.