Ovih dana, objave ljudi na društvenim mrežama, ne samo ono što pišu, čak i njihove slike – sve više koriste kompanije za i sa svojim sistemima veštačke inteligencije, bilo da korisnici to shvataju ili ne.

Ali evo realnosti: ako sadržaj objavljujete javno na mreži, ne postoji način da budete apsolutno sigurni da vaše slike neće preneti neka treća strana da bi ih koristila na bilo koji način.U najmanju ruku, vredi biti svestan da se to dešava.

Neke od glavnih platformi društvenih medija možda koriste vaše podatke za obuku i pokretanje AI modela i kako (i ako) možete da se odjavite: LinkedIn

Platforma, međutim, napominje da „isključivanje znači da LinkedIn i njegove filijale neće koristiti vaše lične podatke ili sadržaj na LinkedIn-u za obuku modela u budućnosti, ali ne utiče na obuku koja je već održana. To znači da nema povratka i poništavanja obuke ranijih LinkedIn AI sistema sa korisničkim objavama.

X mreža

Snapchat

Snapchat-ova funkcija „ My Selfie “ (Moj selfi) omogućava korisnicima i njihovim prijateljima da svoje selfije pretvore u slike generisane veštačkom inteligencijom.

Ali korisnici se takođe slažu da dozvole mnogo širi pristup tim slikama. Prema uslovima korišćenja usluge, „Korišćenjem My Selfie-a, dajete Snap-u, našim fajlovima, drugim korisnicima usluga i našim poslovnim partnerima neograničeno, širom sveta, besplatno, neopozivo i trajno pravo i licencu za korišćenje, kreiranje izvedenih dela da promovišu, izlažu, emituju, objedinjuju, reprodukuju, distribuiraju, sinhronizuju, preklapaju grafiku, preklapaju zvučne efekte, javno izvode i javno prikazuju sve ili bilo koji deo generisanih slika vas i vaše sličnosti izvedenih iz vašeg mog selfija, u bilo kom obliku i u svim medijima ili metodama distribucije, sada poznatim ili kasnije razvijenim, u komercijalne i nekomercijalne svrhe.”

My Selfie je funkcija za koju korisnici Snapchat-a moraju da se odluče za kreiranje, tako da se sve slike koje dele sa platformom ne koriste na ovaj način. Štaviše, korisnici koji su uključili My Selfie mogu da odu u „ Podešavanja “, zatim „ Moj nalog “ i „ Moj selfi “ i isključe „ Vidi moj selfi u oglasima “ kako bi izbegli da se njihova slika koristi za kreiranje sponzorisanog sadržaja generisanog veštačkom inteligencijom.

Reddit

Reddit kaže da svi korisnici koji javno dele sadržaj na sajtu daju mu besplatnu licencu širom sveta „za korišćenje, kopiranje, modifikovanje, prilagođavanje, pripremanje izvedenih dela, distribuciju, skladištenje, izvođenje i prikazivanje vašeg sadržaja i bilo kog imena, korisničkog imena, glas ili sličnost u vezi sa vašim sadržajem u svim medijskim formatima.” To uključuje omogućavanje trećim stranama da imaju pristup objavama korisnika za obuku AI.

Meta

Meta Platforms, Inc., posluje kao Meta, a ranije se zvala Facebook, Inc. i TheFacebook, Inc., američki je multinacionalni tehnološka kompanija poseduje i upravlja Facebook-om, Instagram-om, Threads-om i WhatsApp-om.