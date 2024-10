Veštačka inteligencija već remeti industrije od bankarstva i finansija do filma i novinarstva, a naučnici istražuju kako bi AI mogao da revolucionizuje njihovu oblast ili čak da osvoji Nobelovu nagradu.

Godine 2021, japanski naučnik Hiroaki Kitano predložio je ono što je nazvao “Nobel Tjuring izazov”, pozivajući istraživače da stvore “AI naučnika” sposobnog da autonomno sprovodi istraživanja vredna Nobelove nagrade do 2050. godine. Neki naučnici već marljivo rade na stvaranju AI kolege vrednog Nobela, a ovogodišnji laureati će biti objavljeni između 7. i 14. oktobra.

U stvari, već postoji oko 100 “robot-naučnika”, prema Rosu Kingu, profesoru mašinske inteligencije na Univerzitetu Čalmers u Švedskoj. Godine 2009, King je objavio rad u kojem su on i grupa kolega predstavili “Robot-naučnika Adama”, prvu mašinu koja je nezavisno napravila naučna otkrića.

Istovremeno, King je priznao da je AI daleko od toga da bude blizu naučnika vrednog Nobela. Za to bi morali biti “mnogo inteligentniji” i sposobni da “razumeju širu sliku”.

Inga Strumke, vanredna profesorka na Norveškom univerzitetu nauke i tehnologije, rekla je da je za sada naučna profesija bezbedna. “Naučna tradicija nije ni blizu toga da je mašine uskoro preuzmu”, rekla je za AFP. Međutim, Strumke je dodala da to “ne znači da je nemoguće”, dodajući da je “definitivno” jasno da AI ima i da će imati uticaj na način na koji se nauka sprovodi.

One su veoma vešte u obradi ogromnih količina informacija i dolasku do odgovora, ali nisu baš dobre u objašnjavanju zašto je taj odgovor tačan. Dakle, iako je preko 200 miliona struktura proteina koje je predvideo AlphaFold “izuzetno korisno”, one “ne uče nas ništa o mikrobiologiji”, rekla je Strumke.