Istorija pretraživača je tehnički lista svake stranice koju ste posetili na mreži i vreme kada ste bili tamo. I to vas može veoma dovesti do nevolja. Zamislite romantične „komedije“ u kojima se momak (uvek je momak) nađe "na optuženičkoj klupi" nakon što njegova devojka pogleda istoriju njegovog pretraživača.

Pregledač će čuvati vašu istoriju na neodređeno vreme u slučaju da morate da pronađete put nazad do možda zaboravljenog ugla interneta koji ste nekada davno posetili. Realnost je da ga mogu koristiti protiv vas svi drugi, prijatelji, saradnici, poslodavci, pa čak i vlasti.

Mislite da to izaziva strah? Ali uzmite u obzir da je još 2016. jedan zaposlenik optužen na kanadskom sudu za uništavanje dokaza nakon što je obrisao istoriju pretraživača svog ličnog laptopa. (Na kraju je on pobedio.) U SAD, Sarbanes-Oxley zakon ima za cilj da spreči brisanje dokaza od strane korporacija, ali je primenjen na najmanje jednog pojedinca.

Pretpostavimo da samo želite malo digitalne privatnosti. Šta možete da uradite da vaše prethodne posete budu skrivene? Izbrišite ih. Redovno. Ili možda napravite najpametniji potez od svih: ne čuvajte podatke, nikada. Možda će vaša web putovanja biti malo manje zgodna, ali to je cena bezbednosti. Evo kako da uklonite istoriju pregledača.

Desktop pretraživači: uklanjanje istorije, keša i još mnogo toga Google Chrome

Microsoft Edge

Oslobodite se istorije pregledanja, kolačića i još mnogo toga za iste periode—poslednji sat do "zauvek", sa koracima između. Ako to učinite, briše ga na bilo kom uređaju sa kojim ste sinhronizovali Edge. Da biste to izbegli, prvo se odjavite iz pregledača.