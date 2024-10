Korisnici su prvi primetili da nešto nije u redu kada se na sajtu pojavila poruka: "Da li ste ikada imali osećaj da Internet Archive funkcioniše na 'štakama' i da je stalno na ivici sigurnosnog kolapsa? Upravo se desilo. Vidimo se, 31 milion vas, na HIBP!" Ova poruka je ukazivala na to da su podaci korisnika kompromitovani i da će biti dostupni na platformi Have I Been Pwned, koja korisnicima omogućava proveru da li su njihovi podaci deo hakerskih napada.