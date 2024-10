Međutim, postoji zabrinutost da će Premium korisnici još više dominirati u odgovorima nego što je to trenutno slučaj. Trenutno, korisnici koji se pretplate na X Premium već imaju prioritet u odgovorima na tvitove, a nivo tog prioriteta zavisi od nivoa X Premium pretplate koju imaju. Ovo bi moglo dovesti do toga da se sadržaj nepretplaćenih korisnika još više potiskuje, što bi moglo uticati na raznolikost sadržaja koji se prikazuje svim korisnicima.

Ipak, kritičari ukazuju na to da bi ovaj model mogao dovesti do homogenizacije sadržaja, gde kreatori pokušavaju da privuku pažnju Premium korisnika na račun šire publike. Takođe postoji zabrinutost da bi se mogla stvoriti “ekonomija pažnje” koja favorizuje one sa većom bazom pratilaca ili one koji su spremni da plate za veći domet. Dok kompanija nastoji da poveća prihode i zadrži kreatore na platformi, ostaje da se vidi kako će ove promene uticati na ekosistem platforme X.