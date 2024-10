Međutim, to nije jedina prednost korišćenja aplikacije ChatGPT u operativnom sistemu Windows. Aplikacija vam omogućava da otpremate datoteke kao što su fotografije što vam omogućava da pitate AI o dokumentima ili poreklu slike.

ChatGPT na Windows-u

Rana verzija aplikacije ChatGPT Windows dostupna je za preuzimanje iz Microsoft Store-a za sve ChatGPT Plus pretplatnike. ChatGPT Plus košta 20 dolara mesečno, ali ako ne želite da platite, moći ćete da pristupite ovoj ChatGPT Windows aplikaciji kasnije kada se razvoj završi. Do tada, ljubitelji OpenAI-a na Windows-u mogu biti srećni što je dugo očekivana aplikacija na putu da svi uživaju.