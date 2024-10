Na Android uređajima, bekap se čuva na Google Drive, kod Apple na iCloud, dok Huawei za to koristi svoj Huawei Drive.

Ovo se radi periodično, baš da biste se spasili od neželjenih situacija u kojima slučajno možete ostati bez bitnih poruka. Ukoliko se ipak desi da greškom obrišete neke bitne poruke, ili je potrebno da promenite telefon, evo kako da to izvedete.

Android uređaji

Ukoliko vam odgovara datum, idite na opciju Restore na dnu ekrana. Ispisaće vam se koji istorija poruka će biti povraćena, i treba da kliknete na Restore now da biste inicirali povraćaj.

Huawei AppGallery

Huawei AppGallery funkcioniše identično kao kod Android telefona, samo što se za bekap koristi Huawei Drive. Procedura je identična ukoliko imate Viber instaliran sa AppGallery. Imajte na umu da Huawei telefoni koji imaju Google servise, a koji su dobili skorašnja ažuriranja, automatski nastavljaju da ažuriraju aplikacije preko AppGallery, iako su one inicijalno skinute sa Play prodavnice.

iOS uređaji

Da biste sačuvali svoje poruke na iOS uređaju treba da odete u podešavanja Viber aplikacije - tri tačke u donjem desnom uglu (More), odaberete podešavanja (Settings), onda svoj nalog (Account)opciju Viber backup i proverite kad vam je bio poslednji bekap.

Ukoliko vam odgovara datum, idite na opciju Restore na dnu ekrana. Ispisaće vam se koji istorija poruka će biti vraćena, i treba da kliknete na Restore now da biste inicirali vraćane.

Ukoliko želite da sačuvate poruke pre prelaska na novi iPhone, odaberite da li želite bekap slika i video snimaka i kliknite na Back Up Now. Viber će bekapovati podatke na iCloud, i bitno je da pazite da na ovom servisu imate dovoljno prostora, jer ne postoji nijedan drugi način da to uradite.