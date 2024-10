Ilon Mask ima jedinstven pristup ishrani. On priznaje da često nema vremena za obroke zbog stresa i brzog tempa rada. Njegova ishrana često se sastoji od brze hrane i koktela, a on je poznat po tome što povremeno preskoči obroke. Mask praktikuje povremeni post, verujući da mu to pomaže da se fokusira na posao. Njegov cilj je da maksimalno iskoristi svoje vreme, a ne da ga troši na pripremu hrane. Iako njegov pristup može delovati neobično, Mask se oslanja na brze i jednostavne obroke kako bi održao energiju tokom napornih radnih dana.