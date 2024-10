Phone 2A Plus Community Edition rezultat je takmičenja koje je održala kompanija ohrabrujući svoju zajednicu da „napravi pametni telefon sopstvene mašte“.

Phone 2A Plus Community Edition je prvi Nothing „veliki pilot za zajedničko kreiranje hardvera“, kaže kompanija, rezultirao je sa preko 900 unosa iz svoje zajednice koji su prilagodili sve, od izgleda do načina na koji će se plasirati. Telefon će biti dostupan za kupovinu od 12. novembra preko Nothing's web stranice za 399 dolara, ali je ograničen na samo 1.000 jedinica.