Od praćenja vaše lokacije i korišćenja sadržaja koji objavite, pa sve do obrade vaših podataka za potrebe oglašavanja i veštačke inteligencije, Facebook koristi podatke korisnika na različite načine.

Kada obrišete neku objavu, sliku ili video, to ne znači da su oni trajno uklonjeni. Facebook zadržava sadržaj u svojim rezervnim sistemima do 90 dana, a određeni sadržaj, kao što su poruke, može ostati dostupan osobama koje su ga primile sve dok ga i one ne izbrišu. Politika čuvanja podataka Facebooka omogućava mu da sadržaj zadrži i duže u slučaju pravnih ili bezbednosnih razloga.