Obično je "varvarin" (i poznato je da se direktno žali Blizzardu na to da je potrebno poboljšanje), ali kao i svi, nedavno je igrao Spiritborn-a tokom ekspanzije Vessel of Hatred, koja je odgovorna za njegov trenutni rang broj 19 sa pomalo tipičnom Quill bildom.

Šta god da mislite o njemu, čovek je… Diablo igrač, to je sigurno. On je legitimno jedan od najboljih igrača na svetu, iznenađujuće ali nije samo hiperbolično preterivanje, a videćemo da li će posle izbora moći da nastavi da igra dovoljno da održi to mesto.

Što se tiče Elona, postoji duboka spekulacija da je čovek koji vodi četiri kompanije sa 11 dece sve ovo zapravo postigao legitimno. Priča se o tome da su ga „pojačali“ bolji igrači, možda čak i neko ko koristi njegov nalog za ovu igru. Ali s obzirom na to koliko smo ga videli kako igra, to izgleda sumnjivo, a ako bi platio za tako nešto, zašto samo ovu igru?

Opet, ovo su sve spekulacije s obzirom na to da čovek njegovih resursa može pronaći neku vrstu načina da kupi svoj put do najvišeg mesta, ali jednostavno nema dokaza da se to dogodilo. Možda je on zaista na tom putu - ali bi bilo potrebno nekoliko stotina sati da izgradite svoj karakter dovoljno da sve to postignete.