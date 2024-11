Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović predstavio je rešenja za laku i efikasnu registraciju pripejd telefonskih brojeva putem Portala za elektronsku identifikaciju (eID) u Beogradu.

"Sa ponosom ističem da Kancelarija za IT i eUpravu nastavlja unapređenje kapacitete svojih najnaprednijih sistema, kao što je šema elektronske identifikacije. Na ovaj način stavlja ih na raspolaganje, pored javne uprave i privredi, kako bi digitalna transformacija u Srbiji napredovala još više, kao i da bi građanima bilo još lakše da koriste različite onlajn usluge", rekao je Jovanović.

On je dodao da je zahvaljujući sistemu za razmenu podataka po službenoj dužnosti, koji je uspostavila Kancelarija za IT i eUpravu, ušteđeno 255 miliona sati čekanja, čime je eUprava u potpunosti opravdala motiv kojim se vodi, a to je da je 24 sata, sedam dana u nedelji, 365 dana u godini, gde god se nalazili, u službi svojih građana.