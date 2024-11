Ovaj vodič nudi korisne opcije o kojima bi trebalo razmisliti kad govorimo o praćenju lokacije. Bez obzira na to da li želite da delite lokaciju ili ne, trebalo bi da potpuno kontrolišete ove opcije i, što je najvažnije, trebalo bi da znate šta one rade – bez iznenađenja.

U Googleu možete isključiti istoriju lokacije, ali to je samo početak. Šta se dešava ako se jasno sećate da ste isključili praćenje lokacije na uređaju, a vaš položaj još uvek iskače na mapi? Ili ste možda mislili da ste tu opciju ostavili uključenom, a ipak vidite praznine u svojoj istoriji lokacije?

Ukoliko imate Google nalog, idite u njegova podešavanja na vebu, zatim odaberite Data and Privacy i Location History. Odaberite Devices na ovom nalogu, što može otkriti neke telefone, tablete i laptopove na koje ste zaboravili. Svaki uređaj s kvačicom pored naziva sebe skladišti vaše kretanje u vaš Google nalog.

Možete kliknuti Turn Off da to onemogućite, ali imajte na umu upozorenja: vašu lokaciju možda i dalje beleže mobilni uređaji, Find My Device usluga, koja vam pomaže da vratite izgubljeni hardver, i Google Maps kada vršite navigaciju ili pretražujete područje u kojem se nalazite. Ovo podešavanje istorije lokacija više je uopšteni prekidač koji utiče na funkcije kao što su Google Timeline i mogućnost brzog traženja mesta koja redovno posećujete.