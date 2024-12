Apple nije zakasnio sa AI-om, ne razmatra naplatu

„Još 2017. godine ugradili smo neuronski "engine" u naše proizvode. Već je bilo jasno da su AI i mašinsko učenje ogromni. Postalo je očigledno da moramo preusmeriti mnogo ljudi na to, da će to biti nova era za naše proizvode.“

„Nikada nismo pričali o naplaćivanju za to. Gledamo na to kao na "multitouch", koji je omogućio revoluciju pametnih telefona i modernih tableta.“

Nejasan demant glasinama o OpenAI-u

Kuk je to demantovao, ali pošto su mu obe tačke postavljene u jednom pitanju, nije potpuno jasno šta tačno on demantuje.

Potrošnja energije za AI

„Da, to je progresija kroz vreme u smislu onoga što se dešava sa oblicima. AR (proširena stvarnost) je ogromna stvar. Sa Vision Pro, napredovali smo do onoga što je jasno najnaprednija tehnologija koju smo ikada napravili, i mislim da je to najnaprednija tehnologija na svetu u smislu rešavanja elektronskih problema. Videćemo kako će se to razvijati.“