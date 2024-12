Meta je prekršila Opštu uredbu o zaštiti podataka (GDPR) koja je nastala zbog povrede ličnih podataka iz 2018. godine koja je uticala na 29 miliona Facebook naloga korisnika širom sveta, od kojih su oko 3 miliona naloga korisnika iz Evropske unije (EU) i Evropskog ekonomskog prostora (EEA). Početna procena same kompanije bila je da je pogođeno oko 50 miliona naloga.

Incident koji je kompanija otkrila u septembru 2018. godine bio je posledica greške u sistemima koja je nastala u julu 2017. godine uvođenjem funkcije „ View As “, dizajnirane da omogući korisniku da vidi sopstveni profil onako kako ga vidi neko drugi.

Istog dana kada je DPC objavila svoju odluku, i australijski komesar za informacije je objavio da je Meta pristala na nagodbu od 50 miliona dolara za australijske korisnike Facebooka pogođene incidentom sa kompanijom Cambridge Analytica koja je zloupotrebila podatke korisnika otkrivene aplikaciji „This is Your Digital Life“ za političko profilisanje.