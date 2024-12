To, međutim, baš i nije tako, pošto primeri iz prakse pokazuju da dopuna baterija na ovaj način može da nanese više štete nego koristi.

Malo struje USB priključci u automobilima često daju manje struje nego što je to današnjim pametnim telefonima potrebno, zbog čega samo punjenje može izgledati kao da telefon jedva i može da se puni.

Razlog je to što pametni telefoni koriste više energije za punjenje, nego što punjači namenjeni za korišćenje u automobilima mogu da obezbede, ističe Bred Nikols iz informatičke kompanije Staymobile.

Do problema, međutim, može da dođe i ako se za punjenje koriste "starinski" priključci za upaljač, odnosno USB adapteri za isti.

Razlog je to što većina utičnica od 12V može da napaja uređaje strujom do 10 ampera, dok većina punjača za telefone koristi struju od jednog do tri ampera. A previše struje može da pregreje telefon i ošteti njegove delove.