Reč je o sledećim ekstenzijama: AI Assistant - ChatGPT and Gemini for Chrome, Bard AI Chat Extension, GPT 4 Summary with OpenAI, Search Copilot AI Assistant for Chrome, TinaMInd AI Assistant, Wayin AI, VPNCity, Internxt VPN, Vindoz Flex Video Recorder, VidHelper Video Downloader, Bookmark Favicon Changer, Castorus, Uvoice, Reader Mode, Parrot Talks, Primus, Tackker - online keylogger tool, AI Shop Buddy, Sort by Oldest, Rewards Search Automator, ChatGPT Assistant - Smart Search, Keyboard History Recorder, Email Hunter, Visual Effects for Google Meet i Earny - Up to 20% Cash Back.