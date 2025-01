Ponekad iPhone koji sporo radi nije nužno rezultat nečeg unutar samog uređaja. Problemi korisnika sa njihovim uređajem često mogu biti povezani sa dodatnim problemima, kao što su mrežno povezivanje i Wi-Fi . Problemi sa vašom kućnom Wi-Fi mrežom, ili čak Wi-Fi mrežom na koju se povezujete dok ste napolju, mogu da izazovu ogromno usporavanje vašeg iPhone-a. Ovi problemi mogu da variraju od sporog povezivanja do mrežnog saobraćaja i nereda. Pored toga, ako vaš iPhone stalno menja Wi-Fi mreže ako ste na putu ili u automobilu, to takođe može biti bolna tačka za ukupnu brzinu vašeg uređaja. Ovo je, srećom, jedna od najjednostavnijih stvari koje možete da popravite čak i ako niste osoba koja najviše razume tehnologiju.

Ponekad jedna dosadna aplikacija to zaista uništi za nas ostale! Češće nego ne, iPhone koji ne radi ni približno tako brzo kao što bi trebalo može se pratiti do problema sa jednom aplikacijom koja ne reaguje. Aplikacije koje stalno rade u pozadini takođe mogu da troše mnogo podataka i memorije, a to može značajno da uspori vaš iPhone.