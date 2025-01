Na raznim društvenim mrežama i platformama, kao što su Instagram, Facebook, Linkedin, X (bivši Twitter) i raznim drugim aplikacijama, većina ljudi danas je aktivni učesnik. Bilo da učestvuju u žestokim raspravama na platformi X, ili žele da ojačavaju svoj profil na Linkedin-u koristeći AI alate, korisnici moraju da znaju da će početi da ostavljaju neke informacije (hteli to ili ne), koje mogu da ugroze njihovu bezbednost i da na taj način dovedu u opasnost sebe ili svoju porodicu. Shodno tome, u nastavku pročitajte kojih je to pet stvari koje nikada ne bi trebalo da delite na društvenim mrežama, kako biste pomenute rizike izbegli.

Većina korisnika društvenih mreža je uzbuđena kada je u pitanju putovanje i to žele da podele sa prijateljima. Definitivno je velika greška uraditi tako nešto, jer ostavljate vrata „na izvol’te”. Takve vrste informacija ukazuju kriminalcima da ste odsutni od kuće i čini vaš dom dobrom metom za provale. Takođe, dok ste na putu, ne delite podatke sa vaših računa iz restorana, jer oni sadrže barkodove i QR kodove sa kojih se lako može ustanoviti gde se trenutno nalazite.

Takođe ne delite fotografije koje otkrivaju vašu lokaciju (koliko god to zvučalo loše), bar ne dok ste u tom trenutku na toj lokaciji, a ako baš morate da delite fotografije sa putovanja, barem nemojte da obeležavate lokaciju na kojoj se nalazite, već to učinite nakon što sa nje odete. Najsigurnija opcija u ovom slučaju je da to fotografije ipak delite kada se vratite sa puta.