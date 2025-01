Ostavljanje punjača u utičnici : Punjač ostavljen u utičnici ne samo da vodi do većih računa za struju, već je i vrlo opasan. Transformator oslobađa toplotu, a povećanje toplote može dovesti do požara ili kratkog spoja transformatora koji može da izazove požar.

Pražnjenje baterije do kraja pa punjenje do 100 odsto : Baterije u telefonima su napravljene na bazi litijuma i rade u ciklusima punjenja. Ako ostavite bateriju da se prazni do kraja, polako uništavate svoj uređaj.

Takođe ne bi trebalo da punite bateriju do 100 odsto, a ni da ostavljate mobilni na punjaču duže od toga. Punjenje do kraja zapravo skraćuje vek trajanja zbog određenog broja ciklusa punjenja. Uz to, ostavljanje mobilnog preko noći na punjaču vodi do većeg računa za struju, remećenja ciklusa punjenja i pregrijavanja uređaja.