Za razbijanje jednostavne lozinke od osam znakova, koja se sastoji samo od brojeva, potrebno im je samo 37 sekundi. Do kombinacije se dolazi metodom koja koristi pokušaje i greške isprobavanjem što većeg broja kombinacija. Ako se broj znakova udvostruči, hakeru bi trebalo 119 godina da ih otkrije.

Ako želite da testirate snagu svojih lozinki, veb stranica How secure is my password?, kao što naziv govori, može vam reći da li je potrebno da je promenite. Dok duže lozinke nude bolju zaštitu, upravljanje njima može biti izazov, zbog čega su serveri koji bezbedno skladište i šifruju akreditive za prijavu popularno rešenje.