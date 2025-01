Smanjenje na 15 ili 30 sekundi, osigurava brže gašenje pozadine, ​​čime se štedi energija kada ne koristite aktivno svoj telefon. To možete učiniti odete li na Settings, pa Display i potom Screen timeout.

Održavanje usluga lokacije uključenima ključno je tokom putovanja za zadatke poput navigacije, provere vremena ili korištenja drugih usluga temeljenih na lokaciji. No, to ne znači kako usluge lokacije morate držati aktivnima za sve aplikacije jer to može nepotrebno povećati potrošnju baterije.