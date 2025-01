Kad se prijatelji okupe i razgovaraju o nečemu, često otkriju da se ubrzo na društvenim mrežama pojavljuju oglasi u vezi sa tim. Situacija se često ponavlja i dovela je do spekulacija da telefoni prisluškuju razgovore kako bi personalizovali oglašavanje. Ipak, u ovom nema ničeg zlokobnog. Stručnjaci kompanije Kaspersky razotkrivaju fenomen i nude savete kako da zaštitite svoju privatnost, ako se osećate neprijatno zbog te situacije.

Zašto nas telefoni prisluškuju

Praćenje onlajn navika se kontinuirano sprovodi dok su korisnici povezani na internet. Ovo uključuje veb stranice koje posećuju, proizvode koje pregledaju i kupuju, pretrage koje sprovode, sadržaj koji im se sviđa na društvenim medijima, pa čak i lokaciju zabeleženu preko GPS-a na njihovom uređaju. Ove informacije omogućavaju kompanijama da saznaju više o interesovanjima i preferencijama korisnika i daju personalizovane preporuke. Na primer, ako pretražujete pešačke staze, verovatno ćete na kraju videti oglase za putovanja do mesta gde je pešačenje popularno. Čak, i ako niste pretraživali konkretno tu lokaciju.

Međutim, pravi krivac iza mita da telefoni prisluškuju ili špijuniraju razgovore jeste mogućnost deljenja preferencija među obližnjim uređajima. Drugim rečima, telefoni imaju funkciju koja im omogućava da međusobno razmenjuju informacije o navikama kupovine. Baš kao što ljudi dele informacije kad razgovaraju, uređaji rade isto to, sa ciljem da poboljšaju personalizaciju onlajn ponuda.

Vlasnik telefona nije meta

Važno je napomenuti da ova razmena nije povezana sa vlasnikom mobilnog telefona. Povezana je sa internet registracijskim brojem uređaja (IP). To znači da lični podaci ne „cure“. Tehnički gledano, ono što se prenosi su “metapodaci” koji ne dozvoljavaju identifikaciju uključenih pojedinaca.

„Svakog dana pretražujemo ili konzumiramo onlajn sadržaj, a razmena između uređaja se dešava stalno. Mi to ne primećujemo kad su u pitanju opšte teme. Ipak, ovo privlači pažnju kad razgovaramo o određenoj temi, kao što je npr. putovanje u neobičnu zemlju ili određeni proizvod i usluga, a zatim vidimo oglase o tome. Ovi specifični slučajevi stvaraju percepciju da je telefon slušao razgovor“, objašnjava Leandro Kuoco, bezbednosni analitičar kompanije Kaspersky.

On preporučuje nadgledanje aplikacija koje aktivno prate ponašanje ili interakcije pri korišćenju interneta. Da biste to uradili, jednostavno proverite dozvole za svaku aplikaciju i onemogućite funkcije koje smatrate invazivnim. Ako želite da ograničite deljenje ličnih podataka, možete da proverite podešavanja telefona. Sprečite aplikacije da pristupe (i dele sa trećim stranama) podatke o vašoj istoriji pretraživanja ili kupovnim navikama.

Kako da vas telefon ne prisluškuje

Da biste poboljšali svoju privatnost na mreži, kompanija Kaspersky preporučuje određene stvari i daje nekoliko saveta.

Blokirajte veb praćenje. Još jedan način da izbegnete praćenje je korišćenje posebnih programa i ekstenzija, kao što je popularni AdBlock Plus. Takođe, on sprečava društvene mreže da prate vašu aktivnost (ovu funkciju morate omogućiti u podešavanjima). Možete dobiti i listu svih alata za praćenje koji su podrazumevano blokirani. Proizvodi kompanije Kaspersky već nude zaštitu od veb praćenja. Saznajte i kako da blokirate sve reklame na telefonu. To će uticati i na praćenje i druge metode deljenja informacija sa urađaja.