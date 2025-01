Redmi Buds 6

Opremljeni naprednim aktivnim uklanjanjem šuma (ANC) koje smanjuje buku do 49dB, ove slušalice efikasno blokiraju spoljašnje zvuke poput kiše, vetra, buke. Dvostruki drajveri omogućavaju bogat i dinamičan zvuk, a različiti ANC režimi i adaptivne postavke se automatski prilagođavaju okolini. Za jasnu komunikaciju, dvostruki mikrofon sa AI redukcijom buke smanjuje pozadinsku buku, čak i pri vetrovima do 9m/s. Ugrađeni 360° audio efekat donosi imerzivno iskustvo zvuka, stavljajući korisnika u centar svega što sluša.

Dostupni u bojama Cloud White, Night Black i Coral Green, Redmi Buds 6 nude vidljive nivoe baterije u realnom vremenu, kao i do 10 sati reprodukcije sa jednim punjenjem ili do 42 sata uz kućište. Pametne opcije povezivanja omogućavaju besprekorno deljenje zvuka ili korišćenje slušalica za hands-free fotografisanje jednostavnim pokretima.

Redmi Buds 6 Pro

Opremljene trostrukim drajverima, koji imaju Hi-Res Audio Wireless sertifikat, ove slušalice, koje imaju dualne PZT visokotonce u kombinaciji sa zvučnikom od 11 mm sa titanijumskom membranom, donose bogate basove i kristalno jasne visoke tonove. Uz to, prostorni zvuk sa prilagodljivim režimima pruža jedinstveno audio iskustvo – bilo da slušate muziku, gledate video, igrate igrice ili uživate u audio knjigama. Napredna tehnologija aktivnog poništavanja buke (ANC) smanjuje buku do 55 dB i obuhvata ultraširoki frekvencijski opseg do 4 kHz, što je idealno za eliminisanje ometajućih srednjih i visokih frekvencija. Sa poboljšanim ANC učinkom od 14,16% u odnosu na prethodnu generaciju, multi-nivo ANC omogućava kristalno čist zvuk čak i u bučnim okruženjima.