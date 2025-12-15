Slušaj vest

HONOR je najavio evropsku premijeru serije HONOR Magic8, koja uključuje flagship model HONOR Magic8 Pro i srednje rangirani model HONOR Magic8 Lite. Dizajnirana sa fokusom na pouzdanost, dugovečnost i svakodnevne performanse, serija HONOR Magic8 donosi vrhunske sertifikate izdržljivosti, naprednu tehnologiju baterije i moćne AI funkcije u Evropu, nudeći korisnicima neke od najpouzdanijih pametnih telefona godine.

Izuzetno pouzdan flagship: HONOR Magic8 Pro HONOR Magic8 Pro, dostupan u bojama Sunrise Gold i crnoj, predvodi novu seriju, pružajući vrhunske performanse i izdržljivost u elegantnom dizajnu.

Ovaj telefon pokreće Snapdragon® 8 Elite Gen 5 mobilna platforma, koja obezbeđuje izuzetno brze performanse i efikasno upravljanje potrošnjom energije za igranje igrica, multitasking i kreiranje sadržaja. LTPO OLED ekran od 6,71 inča podržava adaptivno osvežavanje do 120Hz i vrhunsku osvetljenost do 6000 nita, čime se obezbeđuje odlična vidljivost čak i na jakom dnevnom svetlu, uz 1,07 milijardi boja i 100% DCI-P3 širok spektar boja za živopisne i precizne vizuale. Da bi podržao zahtevnu svakodnevnu upotrebu, HONOR Magic8 Pro ima silikon-karbonsku bateriju od 6270 mAh, uparenu sa 100W žičnim HONOR SuperCharge i 80W bežičnim HONOR SuperCharge punjačima. Ova kombinacija omogućava brzo punjenje i pouzdanu celodnevnu upotrebu, sa inteligentnim upravljanjem punjenjem koje prilagođava snagu različitim scenarijima. Kako bi dodatno ojačao pouzdanost, HONOR Magic8 Pro nudi IP68, IP69 i IP69K sertifikate otpornosti na vodu i prašinu pod kontrolisanim laboratorijskim uslovima. Ovo pomaže u zaštiti uređaja od prašine, prskanja i uranjanja u vodu, što su situacije za koje niko ne može da bude potpuno pripremljen. Osim ako je u pitanju pouzdan uređaj.

Što se tiče fotografije, HONOR Magic8 Pro uvodi napredni AiMAGE Camera System, dizajniran da pruži izvanredne rezultate u svako doba dana. 200MP Ultra Night Telephoto kamera (f/2.6, 1/1.4", 3,7x optički zum, OIS) omogućava snimanje udaljenih objekata sa zapanjujućom jasnoćom, dok 50MP Ultra Night glavna kamera (f/1.6, 1/1.3", OIS, 4-u-1 2,4μm veliki pikseli) garantuje svetle, oštre slike bogate detaljima u različitim svetlosnim uslovima. Dopunjujući ovaj sistem, 50MP Ultra Wide kamera (f/2.0, 122° ultraširoki ugao, makro fotografija od 2,5 cm) omogućava korisnicima da se lako prebace sa širokih pejzaža na izražene krupne planove, bez gubitka kvaliteta. Sa prednje strane, 50MP kamera u kombinaciji sa 3D depth kamerom omogućava prirodne selfije i precizno, sigurno prepoznavanje lica. Uz inteligentne alate za uređivanje, poput AI Upscale, AI Outpainting, AI Eraser, AI Cutout i nove funkcije AI Color, korisnici mogu da unaprede, promene stil i kreativno transformišu svoje fotografije direktno na uređaju, pretvarajući sa lakoćom svakodnevne scene u profesionalno obrađene sadržaje spremne za deljenje.

HONOR Magic8 Lite za svakodnevnu upotrebu kombinuje izuzetnu izdržljivost sa baterijom koja traje tri dana

HONOR Magic8 Lite u segment srednje klase donosi pouzdanost i performanse nalik flagship modelima, kombinujući tanak, lagan dizajn sa robustnom zaštitom, namenjeno svakodnevnoj upotrebi. Ojačan HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop tehnologijom i novim ultra-čvrstim kaljenim staklom, ovaj uređaj je dobio vodeći SGS Triple Resistant Premium Performance sertifikat, kao i SGS 5-Star Comprehensive Reliability sertifikat. Uz sveobuhvatnu otpornost na padove, vodu i prašinu, kao i podršku za IP68 i IP69K pod kontrolisanim laboratorijskim uslovima, uređaj je dizajniran da izdrži padove na određene površine sa visine do 2,5 metara i da podnese zahtevna okruženja, uključujući prskanje, ispiranje, zamućenu ili prljavu vodu i mlazove vode pod visokim pritiskom. Funkcije poput AI Heavy Rain Touch i AI Glove Touch dodatno osiguravaju da ekran ostane responzivan čak i po lošem vremenu ili dok nosite rukavice.

Ključni element priče o pouzdanosti je baterija od 7500 mAh sa silikon-karbonskom tehnologijom – predvodnik u industriji – koja označava ono što HONOR opisuje kao „8 Era“ tehnologije baterija za pametne telefone. Podržana anti-aging algoritmima, koje je HONOR razvio, baterija je dizajnirana da ostane izuzetno dugotrajna do šest godina u uslovima uobičajene upotrebe, prema laboratorijskim testovima HONOR-a, omogućavajući do tri dana upotrebe sa jednim punjenjem. Interni testovi pokazuju do 49,1 sat strimovanja muzike, 22,2 sata gledanja online video sadržaja, 15,7 sati igranja igrica i 11,4 sata video poziva. Višestruko praćenje temperature pomaže uređaju da radi pouzdano u uslovima od -30°C do 55°C, dok 66W žični HONOR SuperCharge punjač brzo dopunjava bateriju, a Ultra Power Saving Mode omogućava do 60 minuta poziva čak i pri samo 2% preostale baterije.

Da bi obezbedio impresivno, a udobno iskustvo gledanja, HONOR Magic8 Lite je opremljen 6,79-inčnim OLED ekranom za zaštitu očiju, koji podržava 1,07 milijardi boja i ultra-visoku 1,5K rezoluciju. Flagšip ekran sa ultra-uskim okvirima od 1,3 mm i odnos ekrana i tela od 94,6% pružaju prostranu površinu za prikaz, dok osvežavanje do 120Hz i HDR vrhunska osvetljenost do 6000 nita omogućavaju glatke i živopisne vizuale, kako u zatvorenom prostoru, tako i na otvorenom. Napredne funkcije za zaštitu očiju, uključujući 3840Hz PWM bezbedno zatamnjenje, Circadian Night Display, AI Defocus Display, Dynamic Dimming i smanjenu emisija plave svetlosti na hardverskom nivou, pomažu u smanjenju zamora očiju tokom duže upotrebe.

U pozadini, HONOR Magic8 Lite pokreće Snapdragon 6 Gen 4 platforma, koja donosi poboljšane performanse CPU-a i GPU-a u poređenju sa prethodnom generacijom i obezbeđuje glatki multitasking tokom vremena. HONOR RAM Turbo tehnologija pruža iskustvo ekvivalentno 16 GB RAM-a (8 GB fizičkog + 8 GB virtuelnog), pomažući uređaju da ostane responzivan čak i kada je veliki broj aplikacija aktivan u pozadini. Dopunjena bogatim paketom AI funkcija za fotografiju, prevođenje, beleške i pametnu interakciju – uključujući AI Translate, Face-to-Face AI Translation, AI Subtitles, AI Notes, AI Recorder, Magic Portal 2.0, Circle to Search i integraciju sa AI Assistant Gemini (dostupnost može varirati po regionima) – HONOR Magic8 Lite se ističe kao pouzdan i inteligentan saputnik za svakodnevni život.

