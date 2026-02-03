Nije poznato koliko će poremećaj trajati, ali servis je uglavnom nedostupan ili radi sa velikim poteškoćama
Pao ChatGPT! Korisnici širom sveta prijavljuju probleme, oglasio se OpenAI!
OpenAI je večeras izvestio o ozbiljnim tehničkim problemima, koje su korisnici ChatGPT širom sveta prijavili.
Naime, kako se navodi, a prema zvaničnom statusnom izveštaju OpenAI-a od 3. februara 2026. u 21.32 časova su identifikovani problemi, a tim intenzivno radi na uvođenju privremenog rešenja (mitigation).
Nije poznato koliko će poremećaj trajati, ali servis je uglavnom nedostupan ili radi sa velikim poteškoćama.
Foto: Printscreen downdetector
OpenAI planira redovna ažuriranja na svojoj status stranici.
Kurir.rs
