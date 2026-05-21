Naučnici Donskog državnog tehničkog univerziteta (DSTU) razvili su novu metodu koja bi vlasnicima pasa mogla da pomogne da lakše prepoznajuanksioznost kod svojih ljubimaca i razlikuju je od straha ili agresivnog ponašanja.

Kako je saopšteno iz ovog univerziteta, istraživanje je sprovedeno u saradnji sa Institutom za etnologiju i antropologiju Ruske akademije nauka, a rezultati bi mogli da budu korisni i u proceni ponašanja pasa vodiča, prenose ruski mediji.

Stručnjaci ističu da način na koji pas odrasta ima veliki uticaj na njegovo kasnije ponašanje — štenci koji tokom razvoja ne dobijaju dovoljno pozitivnih iskustava iz spoljašnje sredine češće razvijaju anksioznost i snažnu vezanost za vlasnika i poznato okruženje, dok im novi ljudi i situacije izazivaju stres i nesigurnost.

Ipak, anksioznost ne zavisi isključivo od odrastanja. Prema navodima istraživača, kod pasa sa osetljivijim nervnim sistemom ovaj problem može se javiti i kasnije, čak i ako su imali stabilno i "srećno" okruženje, na primer nakon neprijatnih događaja poput vatrometa ili napada druge životinje.

Nova metoda koju su predložili naučnici zasniva se na jednostavnom posmatranju ponašanja — meri se razdaljina između psa i stopala vlasnika, kao i druge vidljive reakcije koje ukazuju na nivo stresa.