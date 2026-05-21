Pas sedi predaleko od vas i retko vam prilazi? Ruski naučnici došli do fascinantnog otkrića – evo kako da prepoznate da li je vaš ljubimac anksiozan
Naučnici Donskog državnog tehničkog univerziteta (DSTU) razvili su novu metodu koja bi vlasnicima pasa mogla da pomogne da lakše prepoznajuanksioznost kod svojih ljubimaca i razlikuju je od straha ili agresivnog ponašanja.
Kako je saopšteno iz ovog univerziteta, istraživanje je sprovedeno u saradnji sa Institutom za etnologiju i antropologiju Ruske akademije nauka, a rezultati bi mogli da budu korisni i u proceni ponašanja pasa vodiča, prenose ruski mediji.
Stručnjaci ističu da način na koji pas odrasta ima veliki uticaj na njegovo kasnije ponašanje — štenci koji tokom razvoja ne dobijaju dovoljno pozitivnih iskustava iz spoljašnje sredine češće razvijaju anksioznost i snažnu vezanost za vlasnika i poznato okruženje, dok im novi ljudi i situacije izazivaju stres i nesigurnost.
Ipak, anksioznost ne zavisi isključivo od odrastanja. Prema navodima istraživača, kod pasa sa osetljivijim nervnim sistemom ovaj problem može se javiti i kasnije, čak i ako su imali stabilno i "srećno" okruženje, na primer nakon neprijatnih događaja poput vatrometa ili napada druge životinje.
Nova metoda koju su predložili naučnici zasniva se na jednostavnom posmatranju ponašanja — meri se razdaljina između psa i stopala vlasnika, kao i druge vidljive reakcije koje ukazuju na nivo stresa.
- Udaljenost između čoveka i psa pokazala se kao važan pokazatelj anksioznosti i agresije. Mali, anksiozni psi najčešće su bili najbliži vlasniku, dok su veliki anksiozni psi držali veću distancu. Mirni psi, bez obzira na rasu, najčešće su birali razdaljinu od oko 50 do 60 centimetara - navela je rukovodilac istraživanja i vanredni profesor DSTU Ana Fomina.