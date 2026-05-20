Agenti za nekretnine otkrili šta su sve zatekli u tuđim kućama

Agenti za nekretninečesto kažu da u ovom poslu nikada ne znate šta vas čeka iza ulaznih vrata. Nekada je to savršeno sređen stan, nekada porodica koja nije spremna za razgledanje, a nekada prizor koji se pamti godinama.

Zaposleni u agenciji „O’Brien Real Estate Frankston” iz Melburna podelili su na TikToku neka od najneobičnijih iskustava iz karijere.

Rutinska kontrola koja se pretvorila u neprijatnost

Voditeljka tima Džesika Rolf prisetila se pregleda nekretnine koji je trebalo da bude sasvim običan. Agent je došao da obavi redovnu kontrolu stana, ali je podstanar očigledno zaboravio da ukloni stvari koje nikako nije želeo da neko drugi vidi.

- Imali smo zakazan redovni pregled nekretnine, a podstanar je zaboravio da skloni svoje lutke na naduvavanje i prateću opremu - ispričala je Džesika.

Deložacija, policija i luk sa strelom

Još neobičnije iskustvo imala je viša menadžerka za nekretnine Emili Parks. Ona je govorila o svojoj prvoj deložaciji, na koju je došla uz prisustvo policije. Očekivala je napet dan, ali ne i scenario koji se odigrao pred njom.

Kada su ušli u stan, zatekli su stanarku kako sedi na kauču sa partnerom svog brata. Ubrzo se pojavio i njen partner, koji je shvatio šta se dešava i utrčao u spavaću sobu.

- Izvukao je luk i strelu i uperio ih u brata, jer nije imao pojma da su njih dvoje tamo zajedno - ispričala je Emili.

Žena ušla u kuću i počela da se tušira

agent za nekretnine Foto: Andriy Popov / Alamy / Profimedia

Direktor agencije Endru Miln prisetio se poziva kolege koji ga je ostavio bez teksta. Tokom razgledanja jedne kuće, među potencijalnim kupcima pojavila se žena koja se ponašala kao da je već kod kuće.

- Bio sam u kancelariji kada me je pozvao kolega iz tima i rekao da ne zna šta da radi. Tokom razgledanja jedna gospođa je ušla u kuću, otišla u kupatilo i počela da se tušira - rekao je Miln.

Tokom dana otvorenih vrata, dok je kroz kuću prolazilo desetak zainteresovanih kupaca, vlasnici su odlučili da uđu, sednu za trpezarijski sto i počnu da jedu KFC.

- Bio sam usred razgledanja, u kući je bilo oko deset kupaca, a vlasnici su ušli, seli za sto u trpezariji i počeli da jedu - rekao je Rajli.

Porodična svađa usred obilaska

Foto: Andriy Popov / Alamy / Profimedia

Sofija Magri, koja se deset godina bavi razvojem poslovanja u oblasti nekretnina, prisetila se dana otvorenih vrata u jednoj problematičnoj zgradi. Kroz stan je tada vodila čak 15 grupa kupaca, dok se u istom prostoru odvijala žestoka porodična svađa.

U jednom trenutku neko je pred njima bacio staklenu čašu, koja se razbila.

- Svi smo morali da se pravimo kao da se ništa nije dogodilo i da samo nastavimo dalje - rekla je Sofija.

Kupatilo puno osa i par zatečen u krevetu

Agent Luis Gibson imao je neprijatno iznenađenje tokom procene jedne kuće. Kada su otvorili vrata kupatila, unutra ih je dočekao roj osa.

- Otvorili smo vrata kupatila, a unutra je sigurno bilo oko hiljadu osa - ispričao je.

Drugom prilikom, neposredno pre početka razgledanja, u krevetu je zatekao unuka vlasnice sa partnerkom. Taj prizor izazvao je, kako je rekao, pravu porodičnu svađu, a razgledanje je od samog početka krenulo u potpuno pogrešnom smeru.

