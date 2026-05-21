Slušaj vest

Dnevni horoskop za 21. maj. Evo šta pripadnike Zodijaka očekuje ovog četvrtka. Nekim znacima će se sreća nasmešiti, a drugi će biti u nemilosti zvezda i planeta.

Ovan

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Danas osećate pojačanu energiju i želju za akcijom. Bićete motivisani da završite obaveze koje ste dugo odlagali. U odnosima sa drugima pokušajte da budete strpljiviji, jer brzopletost može izazvati nesporazume.

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Fokusirani ste na stabilnost i sigurnost. Moguće je da ćete razmišljati o finansijama ili dugoročnim planovima. U ljubavi vam prija mir i bliskost, pa iskoristite dan za nežne trenutke.

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vaša komunikacija je danas na visokom nivou. Lako ćete sklapati dogovore i ostavljati dobar utisak. Moguće su zanimljive vesti ili susreti koji će vam uneti dodatno uzbuđenje u dan.

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Povlačite se malo u sebe i analizirate emocije. Prijaće vam mirno okruženje i razgovor sa bliskim osobama. Obratite pažnju na unutrašnji glas jer vam može pomoći da donesete važnu odluku.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Danas ste u centru pažnje i to vam prija. Imate priliku da zablistate u društvu ili na poslu. Iskoristite samopouzdanje koje osećate, ali ne zaboravite da uvažite i tuđe mišljenje.

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posvećeni ste obavezama i detaljima. Bićete efikasni i organizovani, ali pazite da ne preterate sa kritikovanjem sebe i drugih. Pronađite balans između rada i odmora.

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Tražite harmoniju i lepotu u svemu oko sebe. Dan je povoljan za druženje, umetnost i ljubavne susrete. Moguće je da ćete rešiti neki nesporazum na miran način.

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Emocije su intenzivne i duboke. Možda ćete želeti da se distancirate od površnih razgovora i posvetite se ozbiljnijim temama. Intuicija vam je naglašena i vodi vas u pravom smeru.

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Imate potrebu za kretanjem i promenom. Dan je dobar za planiranje putovanja ili novih avantura. U komunikaciji budite iskreni, ali obratite pažnju na ton kojim se izražavate.

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Usmereni ste na ciljeve i odgovornosti. Moguće je da ćete napraviti važan korak ka napretku. Ne zaboravite da odvojite vreme za odmor i opuštanje.

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vaše ideje su originalne i drugačije. Danas možete inspirisati druge svojim razmišljanjem. Prijaju vam neobični razgovori i ljudi koji vas podstiču na razmišljanje.

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Osećate pojačanu empatiju i potrebu da pomognete drugima. Kreativnost vam je naglašena, pa je dobar trenutak za umetničke aktivnosti. U ljubavi budite iskreni prema svojim osećanjima.