Bivša italijanska poslanica Alesandra Musolini pobedila je u VIP izdanju televizijskog šoua „Veliki Brat“ (Big Brother) u svojoj domovini.

Ova 63-godišnja unuka diktatora Benita Musolinija izašla je kao pobednica u konkurenciji od 15 takmičara, nakon više od 1.500 sati rijaliti televizije tokom finala.

Proslavljajući svoj uspeh na kanalu Canale 5 privatnog emitera Mediaset, Musolini je rekla:

„Uživala sam u svemu maksimalno, baš onakva kakva jesam. Ne kajem se ni zbog čega.“

Ona će dobiti novčanu nagradu od 100.000 evra (116.000 dolara), od kojih će polovina biti donirana u humanitarne svrhe.

Musolini je bila članica Evropskog parlamenta, ali je takođe služila u oba doma italijanskog parlamenta. Na početku je pripadala maloj neofašističkoj, ekstremno desničarskoj partiji, da bi se kasnije pridružila stranci Forza Italia bivšeg premijera Silvija Berluskonija. Sada je članica desničarske populističke vladajuće partije Liga (Lega).

Pre ulaska u politiku, radila je kao model, glumica i pevačica



VIP verzija Velikog Brata, u Italiji poznata kao „Grande Fratello VIP“, emituje se već deceniju. Musolini se takođe pojavila 2020. godine u plesnom takmičenju „Ballando con le stelle“ italijanskoj verziji šoua „Ples sa zvezdama“ gde je zauzela treće mesto.

Alesandra je ćerka Romana Musolinija, najmlađeg sina Benita Musolinija, i njegove prve žene Marije Šikolone, sestre filmske zvezde Sofije Loren. Ona je izazvala kontroverze zbog odbijanja da se distancira od svog dede.