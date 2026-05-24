Slušaj vest

Suočeni sa visokim cenama građevinskog materijala, poljoprivrednici i vlasnici imanja na selu sve češće pribegavaju inovativnim i pristupačnim metodama uređenja poseda. Jedno od takvih rešenja, koje je privuklo veliku pažnju javnosti, jeste korišćenje polovnih automobilskih guma za učvršćivanje strmih padina i sprečavanje odrona.

Mehanizam stabilizacije pomoću recikliranih materijala

Umesto skupog izlivanja betona, proces podrazumeva ređanje starih guma u slojevima duž kosine, pri čemu se one međusobno uklapaju. Unutrašnjost svake gume se potom ispunjava mešavinom zemlje i krupnog kamenja. Ovako formirana struktura deluje kao čvrsta barijera koja drži tlo na mestu, efikasno sprečavajući eroziju i klizanje zemljišta na kritičnim tačkama.

Pogledajte fotografije u galeriji:

1/5 Vidi galeriju Poljoprivredik od starih guma napravio zid za klizišta Foto: Printscreen/YouTube/SethCraftShop

Autor ovog koncepta naglašava da su uštede u poređenju sa tradicionalnim potpornim zidovima ogromne, jer se izbegavaju troškovi za armaturu, cement i angažovanje teške mehanizacije.

Ekološki aspekt i fleksibilnost konstrukcije

Osim ekonomske isplativosti, ovaj pristup ima i snažnu ekološku poruku. Umesto da završe na deponijama ili budu spaljene, gume dobijaju novu, korisnu funkciju, čime se direktno utiče na smanjenje otpada. Inženjerska prednost ovog sistema leži u elastičnosti - dok beton pod pritiskom tla može da napukne, gume se blago prilagođavaju pomeranjima, čime zadržavaju stabilnost. Takođe, šupljikava priroda ovakvog zida omogućava prirodnu drenažu vode, što je ključno za sprečavanje akumulacije vlage koja često uzrokuje klizišta.

Popularnost na internetu i saveti stručnjaka

Zahvaljujući društvenim mrežama, metoda je postala hit među samostalnim majstorima i onima koji rade na manjim projektima u ruralnim predelima. Korisnici ističu jednostavnost montaže i dostupnost materijala. Ipak, struka upozorava na oprez: dok je ovo rešenje idealno za manje nasipe i bašte, kod velikih padina i ozbiljnijih građevinskih zahvata neophodno je konsultovati inženjere i uraditi precizne statičke proračune.

S obzirom na to da se na globalnom nivou svake godine baci na milione guma, ovakve inicijative predstavljaju odličan primer kako reciklaža može postati praktičan alat u svakodnevnom životu i poljoprivredi, inspirišući slične ekološke poduhvate širom sveta.

Pogledajte video: Kako se pravi montažna kuća