Slušaj vest

Praznik Vaznesenja Gospodnjeg, u narodu duboko ukorenjen kao Spasovdan, pravoslavni vernici proslavljaju uvek u šestu sedmicu nakon Vaskrsa. S obzirom na to da je vaskršnji datum promenljiv, i ovaj praznik se pomera, ali se bez izuzetka obeležava u četvrtak, tačno četrdeset dana posle Hristovog vaskrsenja.

Značaj Vaznesenja i pobede nad smrću

Spasovdan se u hrišćanskom svetu doživljava kao jedan od najradosnijih datuma, jer simbolizuje trenutak kada se Isus Hristos, nakon četrdesetodnevnog podučavanja apostola o širenju vere, uzneo na nebo. Ovaj čin predstavlja konačnu potvrdu trijumfa života nad smrću i uvršten je u red deset najvažnijih praznika posvećenih Gospodu. Prema verovanju, Hristos je tim činom seo sa desne strane Oca, završivši svoju zemaljsku misiju spasenja ljudskog roda.

Kako se pravilno čestita Spasovdan Foto: Giorgio Bianchi / Sipa Press / Profimedia

Tradicionalni pozdravi na Spasovdan

Iako je opštepoznato da se vernici od Vaskrsa pa sve do ovog dana pozdravljaju rečima "Hristos vaskrse", sam Spasovdan donosi specifične forme čestitanja koje su se kroz vekove očuvale u srpskoj tradiciji. Duh praznika nalaže upotrebu posebnih reči koje prizivaju božansku zaštitu.

Uobičajeno je bilo da se uputi pozdrav: "Spasi Bog", na šta bi se otpozdravljalo rečima: "Na spasenje Hristovo, daj Bože". U nekim delovima Srbije i danas se može čuti stari zaziv: "Sveti Spase, spasi duše naše". Ovi pozdravi nisu samo formalnost, već duboki izraz nade vernika u duhovno spasenje i milost.

Narodni običaji i praznična trpeza

Pored verskog značaja, ovaj praznik je bogat narodnim verovanjima i običajima, često upoređivan sa Đurđevdanom po snazi tradicije. Mnogi domovi proslavljaju Spasovdan kao krsnu slavu, a on je i zavetna slava brojnih gradova i sela.

Kako se pravilno čestita Spasovdan Foto: Shutterstock

Praznični ručak obavezno uključuje tradicionalna jela poput jagnjetine i cicvare, dok se jagode smatraju obaveznim voćem na trpezi. Veruje se da je ovo dan kada su nebo i zemlja posebno povezani, pa se narod naročito usrdno moli za zdravlje ukućana, mir u domu i opšte blagostanje, verujući da će molitve upućene na ovaj "najsrećniji dan" biti uslišene.

Pogledajte video: Običaji i verovanja za Spasovdan