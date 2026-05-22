Odlazak na odmor u Aziju neposredno pre globalne pandemije za Srpkinju Bojanu pretvorio se u potpunu životnu prekretnicu. Planirani kratki boravak u Vijetnamu produžio se u nedogled kada su granice zatvorene, a ona ostala bez sredstava za povratak. Umesto da očajava, Bojana je prihvatila izazov, pronašla posao i potpuno se integrisala u lokalnu zajednicu. Danas, njen dom je Ho Ši Min, gde provodi veći deo godine.

Svoje iskustvo redovno deli na TikToku pod pseudonimom "bojana_iz_vijetnama", a nedavno je privukla veliku pažnju snimkom svog luksuznog, a cenovno pristupačnog stana.

Bazen, teretana i spremačica za 670 evra

Bojana je svojim pratiocima detaljno pokazala prostor u kojem živi sa svojim partnerom. Stan je dvosoban i opremljen sa dva kupatila, što ona ističe kao ogromnu prednost za zajednički život.

"Ajde da vam pokažem kako izgleda moj stan u Vijetnamu i koliko košta. Počeću prvo od bazena koji se nalazi na zadnjem spratu. Na istom spratu se nalazi soba za vežbanje i teretana. Volela bih da sve to koristim malo češće, ali bitno mi je da imam", objašnjava ona.

Pored prostranih soba i terase sa prelepim pogledom, u cenu mesečnog zakupa od 670 evra uključena je i spremačica koja dolazi tri puta sedmično. Računi za komunalije iznose svega 70 evra, što ovaj paket čini neverovatno povoljnim u poređenju sa evropskim standardima.

Poređenje sa Beogradom i evropskim metropolama

Bojanina objava pokrenula je lavinu komentara korisnika koji su upoređivali cene nekretnina u svojim gradovima. Mnogi su istakli da se u Ljubljani za 500 evra jedva može naći garsonjera bez troškova, dok je u Frankfurtu ta suma dovoljna samo za prostor od 25 kvadrata. Poseban fokus bio je na situaciji u Srbiji: "Kod nas ništa, pogotovu Beograd na vodi. U 30 kvadrata cena je 900 evra".

Jedan od pratilaca je podelio svoje iskustvo iz drugog dela zemlje: "Ja sam u Nja Čangu plaćao trosoban stan 310 evra mesečno. Isto spremačica, ali jednom u nedelju dana, i isto bazen koji niko ne koristi."

Bojana je na to odgovorila pojasnivši da je Ho Ši Min ipak najskuplja tačka u državi, ali da i tamo postoje varijacije u ceni zavisno od dužine ugovora. Na kraju svog snimka, postavila je retoričko pitanje koje je mnoge nateralo na razmišljanje: "Šta mogu da dobijem kod nas za ove pare?"

