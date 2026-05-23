Slušaj vest

Pojedine žene plene pogledom, druge duhovitošću, dok treće osvajaju hladnom tajanstvenošću zbog koje ih je nemoguće zaboraviti. Prema astrologiji, svaki horoskopski znak poseduje specifičan stil zavođenja koji ga čini neodoljivim. Dok se jedne oslanjaju na šarm i toplinu, druge muškarce osvajaju samopouzdanjem, inteligencijom ili određenom dozom nedostižnosti.

U nastavku pročitajte kako žene različitih znakova zodijaka zavode i zbog čega muškarci često potpuno gube glavu za njima.

Ovan

Ovan Foto: Profimedia

Žena Ovan osvaja svojom direktnošću i nepresušnom energijom. Ona ne čeka da joj neko priđe, već sama preuzima inicijativu. Muškarce privlače njena hrabrost, spontanost i činjenica da pored nje nikada nije dosadno. Ona ostavlja utisak žene koja može sve, što ih apsolutno fascinira.

Bik

Bik Foto: Profimedia

Žena Bik zavodi polako, ali izuzetno efikasno. Kod nje je sve u pogledu, dodiru i posebnoj atmosferi. Muškarci padaju na njenu ženstvenost, senzualnost i osećaj sigurnosti koji pruža. Ona deluje kao osoba pored koje bi mogli da ostanu zauvek.

Blizanci

Blizanci Foto: Profimedia

Žena Blizanac muškarce osvaja komunikacijom. Duhovita je, brza na jeziku i uvek zanimljiva. Sa njom razgovor nikada nije običan, a upravo ta nepredvidivost tera muškarce da joj se stalno vraćaju. Ona ih prvo osvoji razumom, a tek potom svim ostalim.

Rak

Rak Foto: Profimedia

Žena Rak osvaja emocijama. Deluje nežno, brižno i toplo, ali upravo se u toj mekoći krije njena najveća moć. Muškarci se pored nje osećaju posebno i voljeno, a to je nešto što se ne zaboravlja lako.

Lav

Lav Foto: Profimedia

Žena Lav ne mora ni da se trudi oko zavođenja - ona jednostavno uđe u prostoriju i svi je primete. Samopouzdanje, karizma i glamur su njena najjača oružja. Muškarci su opčinjeni njenom energijom i načinom na koji uvek deluje pomalo nedostižno.

Devica

Devica Foto: Profimedia

Žena Devica zavodi inteligencijom i suptilnošću. Nikada neće biti najglasnija u društvu, ali upravo u tome leži njena privlačnost. Muškarci lude za njenom smirenošću, urednošću i osećajem da uvek zna mnogo više nego što izgovara.

Vaga

Vaga Foto: Profimedia

Žena Vaga je rođena zavodnica. Elegantna je, šarmantna i neverovatno vešta u flertu. Muškarci pored nje imaju osećaj kao da su u romantičnom filmu. Njena lepota privlači pažnju, ali ono zbog čega ostaju jeste njen način komunikacije i lakoća postojanja koju stvara.

Škorpija

Škorpija Foto: Profimedia

Žena Škorpija je verovatno najfatalniji znak zodijaka. Ona zavodi pogledom, energijom i misterijom. Muškarci često ne mogu da objasne zašto ih toliko privlači, ali jednom kada ih osvoji, teško prestaju da misle na nju.

Strelac

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Žena Strelac osvaja slobodnim duhom i avanturističkom energijom. Uz nju sve deluje spontano i uzbudljivo. Muškarce privlači njen optimizam i činjenica da deluje kao neko ko bi mogao da ih odvede pravo u najbolju avanturu života.

Jarac

Jarac Foto: Profimedia

Žena Jarac zavodi ambicijom i samopouzdanjem. Ona ne traži pažnju, ali je prirodno dobija. Muškarce fascinira njena ozbiljnost, nezavisnost i utisak da tačno zna šta želi od života.

Vodolija

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Žena Vodolija muškarce osvaja time što je potpuno drugačija od svih ostalih. Nekonvencionalna je, originalna i uvek pomalo nepredvidiva. Upravo ta njena posebnost tera muškarce da pokušavaju da je "odgonetnu", a u tom procesu se još više zaljubljuju.

Ribe

Ribe Foto: Profimedia

Žena Ribe zavodi romantikom i nežnošću. Deluje sanjivo, emotivno i pomalo nedostižno. Muškarci uz nju često imaju osećaj da su deo ljubavne priče sa filmskog platna, a upravo je ta duboka emotivna povezanost njeno najjače oružje.

Pogledajte video: Da li znate šta je mundalna astrologija?