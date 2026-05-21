Amerikanac došao u Srbiju pa se šokirao visinom ljudi

Jedan američki vloger, koji trenutno boravi u Srbiji, ostao je u potpunom šoku zbog fizičkih karakteristika lokalnog stanovništva, pa je celokupan video-zapis posvetio upravo tom neverovatnom iskustvu.

Dok je šetao gradom, vidno iznenađen onim što vidi oko sebe, zabeležio je svoje impresije o visini Srba i Srpkinja. On je istakao da se u sopstvenoj zemlji uvek osećao kao natprosečno visoka osoba, ali da se ta percepcija dolaskom na Balkan potpuno promenila.

"Nikada se nisam osetio da sam prosečne visine dok nisam došao ovde u Srbiju gde je prosečna visina oko šest inča (182 centimetra). Visok sam 6.2 (188 centimetara) i gde god da odem osećam se prilično visokim, ali... Ne i ovde," objasnio je on svojim pratiocima.

Razlike u visini

Njegovo zaprepašćenje postajalo je veće sa svakim novim prolaznikom, a brojke koje je izgovarao zvučale su mu gotovo neverovatno.

"Ovde mnogi imaju oko 6.6 (198 centimetara), čak i 6.7 (oko dva metra)", dodao je on, ne skrivajući fascinaciju, ali i blagu nevericu.

Na kraju svog snimka, koji je simbolično nazvao "Beograd, Srbija RS: Gde je biti 'visok' prosek", odlučio je da uputi polušaljivo upozorenje ljudima iz Sjedinjenih Američkih Država.

"Ako se u Sjedinjenim Državama osećate visokim, ovde ćete misliti da ste niski. Upozorio sam vas."

Ova objava izazvala je lavinu reakcija. Dok su mnogi u komentarima potvrdili njegovo zapažanje, bilo je i onih koji su mu kroz šalu poručili da, ukoliko mu je Srbija bila šokantna, obavezno poseti Crnu Goru kako bi video šta znači biti istinski visok.

