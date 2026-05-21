Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Spasovdan, odnosno Vaznesenje Gospodnje, jedan od velikih hrišćanskih praznika koji se proslavlja 40 dana posle Vaskrsa. Ovaj praznik posebno je važan za Beograd, jer se obeležava i kao slava prestonice.

Kao i za mnoge druge crkvene praznike, i na Spasovdan se među vernicima često postavlja isto pitanje: da li se na crveno slovo sme raditi, čistiti kuća, prati veš ili obavljati svakodnevni poslovi?

Litiju predvodi patrijarh SPC Porfirije, a u njoj učestvuju i premijer Macut, ministri Đurđević Stamenkovski, Gašić, Popović kao i veliki broj građana

Na ovu dilemu ranije je odgovorio vladika Grigorije, koji je na društvenim mrežama govorio o uvreženim verovanjima i običajima koji se često prenose s kolena na koleno, ali se, kako je ukazao, lako udalje od same suštine vere.

„Smeju se obavljati kućni poslovi”

Vladika Grigorije je u jednoj od svojih objava jasno poručio da kućni poslovi na crkveni praznik nisu ono po čemu se meri vera čoveka.

- Često dobijam pitanja da li se smeju obavljati kućni poslovi na crkvene praznike? Da li se sme uključiti veš-mašina, počistiti stan, opeglati odeća? Odgovor glasi: da, smeju.

Kako je objasnio, pravo poštovanje praznika ne ogleda se u tome da li je neko uključio mašinu za veš ili pomerio neku stvar po kući, već u tome da li je dan posvetio molitvi, liturgiji i odnosu prema drugim ljudima.

- Ako je uistinu posredi poštovanje, onda bi ono trebalo pre svega da se iskazuje odlaskom na liturgiju, molitvom ili, recimo, izbegavanjem ogovaranja i psovanja, a ne da se svede na puko uključivanje ili neuključivanje veš-mašine.

„Bog ne gleda ko je šta uključio”

Vladika je naglasio da se u ovakvim pitanjima često menja težište, pa forma postaje važnija od suštine. Drugim rečima, pažnja se prebacuje na zabrane i spoljašnje postupke, dok se zanemaruje ono što bi, prema hrišćanskom učenju, trebalo da bude najvažnije.

- I ovde je – kao i u slučaju pogrešnih uverenja o kojima sam ranije pisao i govorio – reč o zamjeni teza i pomeranju težišta sa suštine na formu.

Potom je dodao:

- Zaista verujem da Bog ne gleda na to ko je šta uključio, isključio ili pomakao. Njega mnogo više interesuje kako se odnosimo prema drugima – bližnjima i daljnima, interesuju ga naši osećaji, namera i volja.

Primer koji je mnoge naterao da se zamisle

U video-snimku koji je podelio na Instagramu, vladika Grigorije je dodatno objasnio zašto je pogrešno misliti da je neko „ispravniji” vernik samo zato što na praznik ne radi ništa.

- Zamislite samo da je neki praznik i mi kažemo: danas ne radimo ništa, ali idemo u restoran. Onda nas tamo poslužuju konobari, koji su isto kao mi, hrišćani i koji trče i rade, i mi mislimo da smo nešto bolji od njih. Međutim, nismo, jer oni su bolji od nas u tom trenutku jer nas služe - rekao je vladika Grigorije.

