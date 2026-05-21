Milioni ljudi će ovog leta putovati avionima, a tokom letova slušaće uobičajena bezbednosna obaveštenja i uputstva. Međutim, osim standardnih informacija o vezivanju pojasa, turbulencijama ili vremenu dolaska, kabinsko osoblje koristi i niz tajnih šifri za diskretnu međusobnu komunikaciju. Jedna stjuardesa je sada otkrila šta te šifre znače i na koje posebno treba obratiti pažnju.

Šifra za traženje pomoći

Jedna od šifri koje biste mogli čuti je "ABP", skraćenica za "able bodied passengers", odnosno "sposobni putnici". Anonimna stjuardesa "Qatar Airways" objasnila je za MSN da posada na taj način označava putnike koji bi mogli pomoći u hitnoj situaciji. Iako stjuardese obično već tokom ukrcavanja uoče snažne i sposobne putnike koji mogu da prate uputstva, objava ove šifre putem razglasa mogla bi značiti da je pomoć potrebna odmah.

Stjuardesa objasnila šta znači šifra abp tokom leta Foto: Shutterstock

Komentari o putnicima

Ipak, nisu sve šifre vezane za vanredne situacije. Neke su mnogo ležernije i služe kao interni komentari među članovima posade. Prema pisanju portala "The Sun", fraza "bob" skraćenica je za "babe on board" ili "best on board", odnosno "lepotica u avionu" ili "najbolji u avionu", a znači da ste zapali za oko nekom od stjuardesa ili stjuarda. Slično tome, ako vas pri izlasku iz aviona isprate sa "cheerio" umesto uobičajenog "doviđenja", to navodno znači da bi vas rado ponovo videli na nekom od sledećih letova.

Postoje, međutim, i manje laskavi izrazi.

"Ako vas označe kao "Filip" (Philip), znači da ste nešto skrivili i verovatno do kraja leta možete očekivati lošiju uslugu. To ime potiče od izraza PILP, odnosno "Passenger I’d Like to Punch", što bi značilo "putnik kojeg bih najradije udarila", ali se s vremenom promenilo u nešto suptilnije," rekla je jedna stjuardesa za istu publikaciju.

Najozbiljnije šifre za opasnost

Osim komentara o putnicima, postoje i šifre za specifične situacije u vazduhoplovu. Šifre "300" i "endžel" (Angel), na primer, koriste se kada putnik premine tokom leta.

Stjuardesa objasnila značenje tajnih šifri tokom leta Foto: Gansstock/Shutterstock

Najozbiljniji kodovi, poput "skvok 7500" (Squawk 7500) ili "hotel" (Hotel), navodno označavaju da je u toku otmica aviona.

"Ako ikada čujete da posada ili kontrola leta spomenu ovaj kod, to može ukazivati na moguću bezbednosnu pretnju tokom leta. Transponder aviona poslaće signal sa tim kodom kako bi upozorio nadležne službe da je letelica u opasnosti," upozoravaju stručnjaci.

