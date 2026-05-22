Gde svaki horoskopski znak ovog leta treba da otputuje: Nije svima preporučeno more
Leto je period kada mnogi sanjaju o bekstvu iz svakodnevice, a ako još uvek niste odlučili gde biste proveli godišnji odmor, možda se odgovor krije u vašem horoskopskom znaku. Dok jedni traže avanturu i buran noćni život, drugi žude isključivo za mirom, morem i mestom na kojem će konačno moći da uspore. Astrologija možda ne može da vam rezerviše avionsku kartu, ali može da otkrije koja bi destinacija najbolje odgovarala vašoj energiji ovog leta.
Ovan
Energični, impulsivni i uvek spremni za akciju, Ovnovi ne podnose dosadu niti miran odmor. Njima je potrebna destinacija koja nikada ne spava, a Ibica je savršen spoj zabave, adrenalina i spontanih avantura. Dane će provoditi na plaži ili u sportskim aktivnostima, a noći u klubovima do jutra.
Bik
Bikovi vole da uživaju svim čulima, pa će ih osvojiti mesta sa izvrsnom hranom, vinom i estetikom. Toskana je idealna za njihov hedonistički duh: dugi ručkovi, vinogradi, šarmantna sela i luksuz bez preterivanja. Ovo je znak koji zna kako istinski da uživa u odmoru.
Blizanci
Radoznali i društveni Blizanci vole gradove u kojima se stalno nešto dešava. London je za njih savršena kombinacija kulture, izlazaka, šopinga i spontanih planova. Jedan dan mogu završiti u muzeju, drugi na koncertu, a treći na jednodnevnom izletu.
Rak
Rakovi traže emociju, romantiku i osećaj doma čak i kada putuju. Grčka ostrva poput Parosa ili Naksosa nude upravo ono što im treba: mirne plaže, autentične konobe i opuštenu atmosferu. Ovo je idealno mesto za punjenje baterija i beg od stresa.
Lav
Lavovi vole glamur, luksuz i mesta na kojima mogu da zablistaju. Dubai im pruža sve što žele: luksuzne hotele, spektakularne restorane, šoping i fotografije koje će dominirati Instagramom celo leto. Lav ne ide na običan godišnji odmor – Lav ide na iskustvo.
Devica
Organizovane i praktične Device vole uredne, sigurne i estetski uređene gradove. Kopenhagen je savršen spoj minimalizma, kulture i opuštenog životnog ritma. Sve je funkcionalno, čisto i smireno, baš onako kako Device vole.
Vaga
Vage su zaljubljene u romantiku, modu i lepe stvari, pa je Pariz njihova idealna letnja destinacija. Šetnje pored Sene, umetnost, elegantni kafići i modne adrese potpuno odgovaraju njihovoj sofisticiranoj energiji. Vage žele odmor koji izgleda kao scena iz filma.
Škorpija
Tajanstvene i intenzivne Škorpije vole destinacije koje imaju snažnu energiju i dozu mistike. Island (Iceland), sa svojim vulkanima, crnim plažama i dramatičnim pejzažima, savršeno odgovara njihovoj ličnosti. Ovo nije klasičan odmor, već putovanje koje ostavlja dubok utisak.
Strelac
Avanturistički duh Strelca traži egzotiku, nova iskustva i slobodu. Tajland je idealna kombinacija "bekpekerske" energije, prelepih plaža, noćnog života i kulture. Strelci žele osećaj da svaki dan donosi novu priču.
Jarac
Jarčevi vole kvalitet, planiranje i destinacije koje nude osećaj stabilnosti i mira. Švajcarska (Switzerland) je idealna za njihov stil putovanja: uređeni gradovi, priroda, luksuz bez preterivanja i savršena organizacija. Ovo je odmor bez haosa i neprijatnih iznenađenja.
Vodolija
Originalne i nekonvencionalne Vodolije vole mesta koja deluju kao da su iz budućnosti. Tokio ih osvaja spojem tehnologije, neobične kulture i potpuno drugačijeg načina života. Ovo je destinacija koja ih inspiriše i stalno iznenađuje.
Ribe
Ribe sanjaju o bekstvu na mesto koje deluje gotovo nestvarno. Bali je savršen za njihov romantični i duhovni karakter: joga uz izlazak sunca, tropske plaže, priroda i potpuni zen. Ribe ne traže samo putovanje, već unutrašnji mir.
