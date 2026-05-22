Dnevni horoskop za 22. maj. Detaljna astrološka prognoza za sve znake. Evo šta pripadnike Zodijaka očekuje ovog petka.

OVAN

Konačno očekujte napredak na poslu. Nalazite se u pat-poziciji jer ste pred izborom da li da započnete vezu sa osobom koju ipak nedovoljno poznajete. Ne dozvolite sebi da se dugo nećkate. Budite otvoreniji u svojim očekivanjima. Vodite računa u saobraćaju da vam ne promakne nešto što bi izazvalo nesreću.

BIK

Povoljan aspekt doneće vam uspešne pregovore s nekim iz inostranstva. Finansijska situacija se popravlja. Dopada vam se osoba koju ste upoznali preko posla. Moguća je tajna veza. Pre samog ulaska u takav odnos razmislite da li vam to zaista odgovara ili je u pitanju trenutna zaslepljenost. Pad imuniteta.

BLIZANCI

Ovaj dan obeležiće iznenadno kraće putovanje, ali i uspešno zaključenje posla. Uspešno ćete završiti neki pravni posao. Ljubavna avantura započeta na putovanju ili na odmoru ima izglede da se pretvori u nešto mnogo više. Odlično se osećate.

RAK

Merkur u vašem polju novca stavlja akcenat na finansije. Moguć je vanredni dobitak. Slobodni Rakovi mogu da se zaljube u osobu koja živi u drugom gradu ili čak u inostranstvu. Dolazi do pada imuniteta. Unosite više vitamina i minerala, kao i veću količinu vode.

LAV

Vaša finansijska situacija je sve bolja. Nezaposlene Lavove očekuje odlična ponuda za posao. Ovaj dan doneće vam izlazak u društvo. Tom prilikom možete upoznati osobu u znaku Vage, koja vas neće ostaviti ravnodušnim. Više se krećite. Izbegavate, u poslednje vreme, bilo koju vrstu aktivnosti.

DEVICA

Trenutni aspekti mogu vam doneti prosperitet. Neki novi elementi u radnom okruženju zahtevaće prilagođavanje. Vaš odnos s partnerom se postepeno popravlja. Razmišljate o zajedničkoj budućnosti. Planirate odlazak na odmor, dalju destinaciju.

VAGA

Vaš odnos sa autoritetima nije dobar, a pod ovim aspektima može doći do konfliktne situacije. Zadržite diplomatski stav. Zamerate partneru da vam ne posvećuje dovoljno pažnje. Pronađite kompromisno rešenje. Poteškoće s postojećom dioptrijom, posetite oftalmologa.

ŠKORPIJA

Planete u vašem polju komunikacija ukazuju na moguće poteškoće u odnosima s kolegama i nadređenima. Upotrebite diplomatske veštine da izbegnete konflikte. Škorpije se danas mogu naći pred izazovom da se upuste u tajnu vezu. Spazam mišića, unosite više magnezijuma.

STRELAC

Poslovna saradnja s nekim prijateljem može vam doneti značajan napredak u karijeri. Finansijska situacija se popravlja. Ovaj dan može obeležiti atmosfera nerazumevanja između vas i partnera. Promenite režim ishrane. Unosite veće količine brze, nezdrave hrane, što utiče na stvaranje holesterola.

JARAC

Postojeći aspekti doneće vam korak napred u poslovanju. Očekuje vas kraće poslovno putovanje. Porodični problemi mogu danas da vam zadaju glavobolju. Ipak ćete uspešno rešiti onaj najvažniji. Reuma. Obavezno se posavetujte s reumatologom.

VODOLIJA

Obratite pažnju na moguće vanredne troškove. Budite oprezni prilikom potpisivanja dokumenata i rukovanja novcem. Ljubavni sastanak sa osobom koja vam se odavno dopada probudiće leptiriće u stomaku. Pozitivni ste, empatični, godite svojim sagovornicima.

RIBE

Saradnja s nekim prijateljima ne odvija se u skladu sa očekivanjima. Može se desiti da vam nedostaje određena suma novca za dalja ulaganja. Partner je ispoljio ljubomoru i sada morate da rešite problem narušenog poverenja. Smanjite unos slatkiša, lako se gojite.