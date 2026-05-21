Slušaj vest

Tajlandska princeza Badžrakitijaba Mahidol provela je godine u komi, a sada se suočava sa dodatnim zdravstvenim problemima, saopštila je palata.

Ova 47-godišnja pripadnica kraljevske porodice, najstarija ćerka tajlandskog kralja Mahe Vadžiralongkorna (73), dugo je smatrana verovatnom naslednicom prestola pre nego što se srušila 2022. godine. Princeza Ba, kako je u narodu zovu, nikada se nije udavala niti je imala decu, i jedino je kraljevo dete sa njegovom prvom suprugom, Soamsavali Kitijakarom.

tajlandska princeza Foto: Jack TAYLOR / AFP / Profimedia

U saopštenju objavljenom u četvrtak, 21. maja, Biro kraljevskog doma naveo je da princeza pati od abdominalne infekcije i upale debelog creva.

Palata je dodala da princeza Ba ima „nestabilne vitalne znake, nizak krvni pritisak, nepravilan rad srca i abnormalnu koagulaciju krvi“.

Princeza Ba je hospitalizovana i nalazi se u komi od decembra 2022. godine, nakon što se srušila usled srčanih problema dok je trenirala pse na poligonu za obuku vojnih pasa u okrugu Pak Čong.

„Ona i dalje zavisi od medicinske opreme koja podržava funkciju njenih pluća i bubrega“, saopštila je palata, dodajući da je njeno stanje „nastavilo da se pogoršava“ i da je sada „nekontrolisana“ infekcija „uticala na druge organe“. Tajlandska kraljevska porodica objavila je sedam izveštaja o stanju princeze u godinama od njene hospitalizacije, uglavnom držeći detalje o njenoj bolesti u tajnosti.

Foto: Jack TAYLOR / AFP / Profimedia

Inače, u prethodnom saopštenju palate objavljenom u avgustu 2025. godine, lekari u bolnici Crvenog krsta Čulalongkorn u Bangkoku naveli su da su otkrili „tešku infekciju u krvotoku“, zbog čega su joj uključili antibiotike i lekove za stabilizaciju krvnog pritiska. Pre hospitalizacije, princeza Ba je diplomirala pravo i međunarodne odnose, radila je sa Ujedinjenim nacijama i služila je kao ambasador Tajlanda u Austriji. Takođe je bila poznata po tome što se zalagala za prava zatvorenica i pomogla u unapređenju „Bangkoških pravila“ UN-a iz 2010. godine koja se odnose na tretman žena na izdržavanju zatvorske kazne, piše People.

Sada se pažnja sve više okreće ka kraljevom najmlađem sinu, princu Dipangkornu Rasmidžotiju (21), kao potencijalnom budućem nasledniku. Ovaj 21-godišnji princ jedino je dete kralja i njegove treće supruge, Srirasmi Suvadi. Kralj takođe ima petoro dece sa svojom drugom suprugom, Juvadidom Polprasert. Nakon što se par razveo, ona i njena deca su pobegli u Englesku, pre nego što su došli u Sjedinjene Američke Države. Bivša supruga i njena četiri sina, koji bi inače bili sledeći u redu za presto, navodno su prognani iz Tajlanda; drugi po starosti, Vačaresorn Vivačarovongse, vratio se u zemlju 2023. godine.

Njihova ćerka, princeza Sirivanavari Nariratana, vraćena je u Tajland kako bi živela sa kraljevskom porodicom.