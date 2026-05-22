da li ste znali

da li ste znali

Slušaj vest

Naši kućni ljubimci nas neretko nasmeju svojim neobičnim potezima, a jedan od najčešćih je energično tresenje glavom. Iako na prvi pogled može delovati simpatično ili smešno, ovaj pokret je duboko ukorenjen u fiziologiji životinja. Najčešće je reč o potpuno prirodnom refleksu, mada učestalo ponavljanje može biti i signal da nešto sa zdravljem nije u redu.

Mačji refleksi i osetljivost

Kod mačaka je ovaj pokret uglavnom automatska reakcija na stimulaciju nervnih završetaka. Sara Krouli, stručnjakinja za antrozoologiju sa Univerziteta u Ekseteru, pojasnila je ovaj fenomen za naučni portal "Live Science".

Zašto mačke otresaju glavom Foto: Shutterstock/Vika Hova

"Fiziološki okidač je podražaj vrlo osetljivih dlačica i nervnih završetaka na vrhu glave, naročito oko ušiju", objasnila je Kroulijeva.

To znači da mozak mačke reaguje instinktivno čim dotaknete to specifično, osetljivo područje. Osim što je reč o reakciji na dodir, ovaj pokret mačkama služi i da uklone nečistoće, vodu ili mrvice hrane sa brkova i lica, što često rade tokom procesa čišćenja krzna.

Šta nam poručuju psi?

Zanimljivo je da ovaj refleks nije rezervisan samo za mačke - pokazuju ga i glodari poput miševa i pacova, obično nakon obroka. Kod pasa, pak, anatomija ušiju igra ključnu ulogu u tome koliko često će tresti glavom. Rase sa uspravnim ušima, kao što su nemački ovčari, skupljaju više prašine i prljavštine, pa se češće "otresaju" u odnosu na pse sa spuštenim ušima, poput kavalirskog španijela kralja Čarlsa. Postoji i specifično ponašanje koje naučnici nazivaju "predatorsko tresenje", koje primećujemo kada pas snažno zamahuje glavom dok u čeljustima drži igračku, simulirajući lov.

Emocionalno i fizičko "resetovanje"

Svaki vlasnik psa zna za scenu otresanja celog tela nakon kupanja, ali taj pokret ima i dublje značenje od običnog sušenja krzna. Prema rečima stručnjaka, životinje se na ovaj način oslobađaju nakupljenog stresa ili uzbuđenja.

Zašto psi energično otresaju glavom Foto: Nino Marcutti / Alamy / Profimedia

"Često ćete videti kako psi nakon završetka igre zastanu, otresu se i zatim nastave s nekom drugom aktivnošću", primećuje Kroulijeva, poredeći to sa svojevrsnim resetovanjem nervnog sistema.

Kada treba posetiti veterinara?

Iako je tresenje glavom u većini situacija bezazleno, važno je obratiti pažnju na simptome koji odstupaju od normale. Ako vaš ljubimac prečesto trese glavom, naginje je u stranu ili se uporno češe šapom po uvetu, moguće je da su u pitanju paraziti, strano telo ili upala.

"To je za njih bolno i neprijatno, a osim što pokušavaju šapom da dohvate uho, to je jedino što mogu da urade", navodi se u objašnjenju.

Zašto psi energično otresaju glavom Foto: Kolesnikov Sergii / Alamy / Profimedia

Zanemarivanje ovih znakova može dovesti do ozbiljnih problema, uključujući gubitak sluha ili širenje infekcije na srednje uho, što direktno utiče na centar za ravnotežu. Ukoliko primetite bilo šta sumnjivo, najbolje je konsultovati veterinara koji će precizno utvrditi da li je reč o prirodnom nagonu ili zdravstvenoj tegobi.

Pogledajte video: Da li možete uzeti bolovanje zbog kućnog ljubimca