Kada se govori o najvećim gradovima na svetu, većina ljudi prvo pomisli na Tokio, Njujork, Šangaj, Delhi ili Meksiko Siti. Ipak, prema pojedinim procenama, na samom vrhu mogao bi da bude kineski Guangdžou, grad za koji izvan Kine mnogi znaju mnogo manje nego što bi se očekivalo.

Prema podacima „Enciklopedije Britanike”, Guangdžou se navodi kao najveće urbano područje na svetu po broju stanovnika, sa procenjenih 73,6 miliona ljudi u 2026. godini. Ipak, tu postoji važna razlika: ne govori se samo o užem gradskom jezgru, već o ogromnoj urbanoj celini koja obuhvata i okolne gradove, među kojima su Donguan, Fošan, Huejdžou, Đangmen, Šendžen i Džongšan.

Zašto je teško reći koji je grad najveći na svetu?

Odgovor na pitanje koji je grad najveći na planeti nije tako jednostavan kao što deluje. Sve zavisi od toga šta se računa - administrativna teritorija grada, neprekidno naseljeno urbano područje, metropolitanska zona ili šira aglomeracija.

Upravo zbog toga se različite liste najvećih gradova često ne poklapaju. Jedna računica prednost daje Tokiju, druga Džakarti, treća Delhiju, a prema kriterijumu velikog urbanog područja na vrh izbija upravo Guangdžou.

Ono što je sigurno jeste da je ovaj kineski grad deo jednog od najmoćnijih urbanih i ekonomskih prostora na svetu.

U takvom gradu svakodnevica izgleda gotovo kao život u ogromnom mravinjaku: milioni ljudi se svakog jutra slivaju u metroe, poslovne četvrti, tržne centre i stambene blokove.

Grad koji je vekovima bio kineska kapija ka svetu

Guangdžou je glavni grad provincije Guangdong i nalazi se u blizini delte Biserne reke, nedaleko od Južnog kineskog mora. Zahvaljujući takvom položaju, vekovima je bio jedna od najvažnijih trgovačkih tačaka Kine.

Još od davnih vremena ovde su se susretali trgovci, putnici, različite kulture i strani uticaji. Upravo zbog toga Guangdžou nije samo ogroman grad, već i mesto sa dubokim istorijskim značajem.

Svet ga je dugo znao kao Kanton

Guangdžou je decenijama u svetu bio poznat i pod imenom Kanton. Po tom nazivu nastala je i kantonska kuhinja, jedna od najpoznatijih kineskih gastronomskih tradicija. Ovaj grad važi za jedno od velikih kulinarskih središta Kine, posebno kada je reč o dim sumu - malim jelima koja se tradicionalno služe uz čaj.

U Guangdžouu se i danas često čuje kantonski dijalekt, iako je zvanični jezik mandarinski kineski. Kantonski je imao ogroman uticaj na kulturu južne Kine, naročito kroz filmove, muziku i popularnu kulturu Hongkonga.

Grad sajmova, trgovine i futurističkih panorama

Jedan od simbola ekonomskog značaja Guangdžoua jeste Kantonski sajam, najpoznatiji kineski sajam uvoza i izvoza, koji se održava još od 1957. godine. Zahvaljujući njemu, grad je decenijama ostao jedna od ključnih tačaka kineske i svetske trgovine.

Danas se Guangdžou prepoznaje i po modernoj panorami, neboderima, ogromnom metro sistemu i svetlima koja se noću reflektuju duž Biserne reke. Među najpoznatijim simbolima grada je Kantonski toranj, visok 604 metra, koji dominira gradskim pejzažom.

Mesto gde se spajaju drevno i moderno

Iza staklenih fasada, širokih bulevara i poslovnih četvrti, Guangdžou čuva i važan deo kineske tradicije.

Jedan od najpoznatijih istorijskih kompleksa je Akademija klana Čen iz 19. veka, danas muzej tradicionalne kineske umetnosti. Poznata je po raskošnim rezbarijama u drvetu i kamenu i smatra se jednim od najlepših primera arhitekture južne Kine.

Zanimljivo je i da Guangdžou ima jednu od najstarijih muslimanskih zajednica u Kini. U gradu se nalazi džamija Huaisheng, koja se prema istorijskim izvorima vezuje za 7. vek i smatra jednom od najstarijih džamija u zemlji.

Guangdžou pokazuje kako izgleda grad budućnosti

Priča o Guangdžouu pokazuje koliko se pojam grada promenio u 21. veku. Nekada je grad bio jasno omeđen prostor na mapi. Danas su najveći urbani centri često ogromne mreže naselja, puteva, industrijskih zona, poslovnih centara i stambenih četvrti koje se međusobno spajaju.

Takva mesta nazivaju se megagradovima - urbanim područjima sa više od 10 miliona stanovnika. Prema izveštaju Ujedinjenih nacija iz 2018. godine, tada su u svetu postojala 33 megagrada, a procene su govorile da bi ih do 2030. moglo biti 43. U njima živi oko osmine ukupnog urbanog stanovništva planete.

