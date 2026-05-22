da li ste znali

Komunikacija pasa sa ljudima je kompleksna i često suptilna, zbog čega vlasnici neretko pogrešno tumače signale koje im ljubimci šalju. Mlada instruktorka za obuku pasa, Lusi Lu, osvetlila je jednu od najčešćih dilema - šta zapravo znači kada pas položi šapu na vas, naročito u trenucima nežnosti.

Šapa kao izraz privrženosti

Prema rečima ove dreserke, ovaj fizički kontakt je često najčistiji oblik iskazivanja emocija.

Šta znači kad pas stavi šapu na vlasnika Foto: Kolesnikov Sergii / Alamy / Profimedia

"Da li ste znali da, ako vas pas dodirne šapom dok ga mazite, je to njegov način uzvraćanja ljubavi. Polaganje šape na vas znak je da vas voli i da vam veruje", istakla je ona.

Stručnjaci sa poznate platforme PetMD potvrđuju ovu tezu, ali dodaju da su razlozi za korišćenje šapa kod pasa ipak raznovrsniji. Tapšanje, guranje ili prosto naslanjanje šape su ponašanja koja vuku korene iz najranijeg detinjstva. Dok su još štenci, oni na ovaj način komuniciraju sa majkom tražeći hranu. Veoma brzo, psi nauče da ovaj instinktivni pokret kod ljudi izaziva reakciju, pa ga koriste kao proveren alat za postizanje ciljeva.

Analiza šireg konteksta ponašanja

Stručnjaci savetuju da se dodir šapom nikada ne posmatra izolovano. Često je to način na koji pas pokušava da ukaže na neku svoju neispunjenu potrebu.

"Teorija je da pas koristi šapu kako bi izrazio nezadovoljenu potrebu. Ljudi obično podstiču ovo ponašanje tako što psu pruže ono što želi. Ali, pošto nije svako pružanje šape zahtev za pažnjom, važno je biti svestan šta vaš pas još radi“, navode iz PetMD-ja.

Šta znači kad pas stavi šapu na vlasnika

Da biste pravilno "pročitali" svog ljubimca, neophodno je da pratite celokupan govor tela. Na taj način možete otkriti da li je pas pod stresom, da li je nervozan, gladan ili prosto ima potrebu da izađe u šetnju.

Produbljivanje emocionalne veze

Ipak, kada vas pas dodirne dok ga već mazite, to je skoro uvek znak uzajamnosti. To je trenutak u kojem životinja želi da produži prijatno iskustvo i pokaže da uživa u vašem društvu.

"Šapa koja stoji na vašoj ruci dok ih mazite govori da doživljavaju ljubav. Budući da pružate ovu reakciju, postajete povezani sa pozitivnim osećanjima vašeg psa", pojašnjavaju eksperti.

Ovaj čin fizičke povezanosti oslobađa hormone sreće i kod vlasnika i kod psa, čime se dodatno učvršćuje njihovo prijateljstvo i međusobno poverenje.

Pogledajte video: Da li možete dobiti bolovanje kad se razboli kućni ljubimac