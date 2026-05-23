Na današnji dan, 23. maja 1934. godine, u zasedi policije u Luizijani ubijeni su Boni Parker i Klajd Barou, najpoznatiji kriminalni par u istoriji Sjedinjenih Američkih Država, a možda i čitavog čovečanstva. Njihova dvogodišnja pljačkaška turneja kroz američki Jug i Srednji zapad pretvorila ih je iz sitnih prestupnika u legende epohe Velike depresije, a fotografije nasmejane Boni sa cigarom i puškom obišle su svet mnogo pre nego što su postali simbol pobune, romantizovanog kriminala i pop kulture.

Klajd Barou rođen je 1909. godine u siromašnoj porodici u Teksasu, a sa zakonom je počeo da dolazi u sukob još kao tinejdžer. Sitne krađe automobila i pljačke brzo su ga odvele u zatvor, gde je, prema kasnijim svedočenjima, postao još brutalniji i odlučniji da više nikada ne bude uhvaćen živ. Boni Parker, dve godine mlađa od njega, odrasla je u radničkoj porodici u Dalasu i rano pokazivala sklonost ka pisanju poezije i glumi. Kada su se upoznali 1930. godine, među njima je gotovo odmah stvorena snažna veza koja će ih odvesti pravo u istoriju američkog podzemlja.

Tokom naredne dve godine, zajedno sa članovima takozvane "Barou bande", opljačkali su desetine banaka, prodavnica i benzinskih pumpi širom Teksasa, Oklahome, Misurija, Novog Meksika i Luizijane. Iako su u filmovima često prikazivani kao sofisticirani pljačkaši banaka, istoričari navode da su mnogo češće pljačkali male radnje i pumpe, jer su banke bile previše rizične mete. Za sobom su ostavljali mrtve policajce, civile i pripadnike zakona, a procenjuje se da je banda povezana sa najmanje 13 ubistava.

Njihova slava počela je gotovo slučajno. Nakon jedne policijske racije 1933. godine pronađene su fotografije Boni i Klajda kako poziraju sa oružjem, smeju se i glume gangsterske zvezde. Američke novine pretvorile su ih u senzaciju. U zemlji razorenoj ekonomskom krizom, mnogi siromašni građani počeli su da ih posmatraju kao buntovnike protiv sistema i banaka koje su hiljade ljudi ostavile bez posla i domova. Uprkos brutalnosti njihovih zločina, oko njih je stvoren gotovo romantičan mit o mladom paru koji beži od države i živi po sopstvenim pravilima.

Krajem 1933. i početkom 1934. godine potera za njima postala je jedna od najvećih u Americi. Klajd je već tada bio opsednut idejom da neće završiti u zatvoru i često je govorio da će pre poginuti nego se predati. Banda je postajala sve nasilnija, a nekoliko brutalnih ubistava policajaca dodatno je razbesnelo vlasti. Posebno je odjeknulo ubistvo dvojice policajaca na motociklima u Teksasu i kasniji obračun u kojem su stradala još dvojica pripadnika zakona.

Završnica je stigla 23. maja 1934. godine na zabačenom putu kod mesta Gibslend u Luizijani. Grupa od šest policajaca i rendžera, predvođena legendarnim Frenkom Hamerom, pripremila je zasedu nakon višemesečnog praćenja kretanja bande. Kada se Ford V8 kojim su Boni i Klajd putovali pojavio na putu, policajci su otvorili vatru bez upozorenja. Prema kasnijim procenama, u automobil je ispaljeno više od 130 metaka. Oboje su poginuli gotovo trenutno.

Vest o njihovoj smrti izazvala je ogromnu pažnju širom Amerike. Ljudi su dolazili da vide izrešetani automobil, a pojedinci su čak pokušavali da uzmu delove vozila i odeće kao suvenire. Sahrane Boni i Klajda okupile su hiljade ljudi, iako porodica nije dozvolila da budu sahranjeni zajedno. Time je završena jedna od najkrvavijih i najpoznatijih kriminalnih priča američke istorije.

Decenijama kasnije, Boni i Klajd ostali su simbol epohe gangstera i zabranjene ljubavi. Njihova priča inspirisala je brojne knjige, pesme, serije i filmove, među kojima je najpoznatiji kultni film "Bonnie and Clyde" iz 1967. godine sa Vorenom Bitijem i Fej Danavej. Od kriminalaca koje je Amerika nekada smatrala neprijateljima države postali su deo globalne pop kulture i sinonim za opasnu ljubav, bekstvo i bunt protiv sistema.