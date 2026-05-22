Ulazak Urana u znak Blizanaca doneće svetu ogromne promene koje će trajati sve do 2033. godine. Astrolozi tvrde da počinje potpuno nova era komunikacije, tehnologije i načina na koji ljudi razmenjuju informacije.

Međutim, dok će nekima ovaj period doneti napredak i uzbudljive prilike, pojedini horoskopski znaci suočiće se sa ozbiljnim izazovima, naglim životnim obrtima i stresnim situacijama koje će ih naterati da potpuno promene pogled na svet. Astrolog Alena Grig otkrila je koja četiri znaka bi trebalo da budu posebno oprezna u narednih sedam godina.

Blizanci

Blizanci će biti u centru svih dešavanja i praktično neće imati mogućnost da ostanu po strani. Uran u njihovom znaku doneće niz velikih promena, kako pozitivnih tako i veoma stresnih. Najveći problem može nastati zbog impulsivnih odluka i prenagljenih reakcija. Tokom ovog perioda Blizanci bi mogli da uđu u sukobe, donesu rizične odluke ili naruše odnose zbog brzopletosti.

Device

Device očekuje period pun neočekivanih prepreka i situacija koje će ih izbacivati iz zone komfora. Planovi koje budu pažljivo pravili mogli bi iznenada da se sruše, zbog čega će često imati osećaj da se sve okreće protiv njih. Najveći izazov za Device biće potreba da brzo reaguju i menjaju pravac, što im inače veoma teško pada. Upravo zbog stresa mogu doneti pogrešne odluke ili impulsivno uništiti nešto što su godinama gradile.

Strelac

Astrolozi tvrde da će Strelčevi možda najteže podneti ovaj tranzit Urana. Narednih sedam godina donosi im rušenje starih navika, planova i životnih sigurnosti. Strelčevi, koji su navikli da ih sreća često prati, sada će morati mnogo ozbiljnije da pristupaju životu. Neočekivane okolnosti i loši tajmingi mogli bi da ih nateraju da odustanu od određenih planova kako bi sačuvali ono što im je zaista važno.

Ribe

Ribe će tokom ovog perioda prolaziti kroz snažne emotivne i životne turbulencije. Mnogi događaji dolaziće potpuno neočekivano i nateraće ih da preispitaju sebe, odnose i ciljeve. Iako Ribe često imaju jaku intuiciju, sada bi mogle da se osećaju izgubljeno i nesigurno jer neće moći da predvide sve promene koje dolaze.

