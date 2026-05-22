Gušenje kod mačke može nastati iz mnogobrojnih razloga. Gušenje se dešava ako se mački nešto zaglavi u grlu, grkljanu ili dušniku i sprečava pravilan protok vazduha. Iako se gušenje retko događa, obratite pažnju da mačka ne proguta neki mali predmet koji joj se učini kao zanimljiv zalogaj.

Sitni delovi igračaka, poput loptica, pufni, zvončića, odlomljeni delovi i drugi strani predmeti mogu se zaglaviti u grlu mačke i izazvati gušenje. Čak i hrana koja nije dovoljno usitnjena može napraviti problem mački.

Sumnja na gušenje može postojati ako se mačka ponaša na sledeće načine: neprekidno trlja usta šapom i balavi, guši se ili kašlje, uznemirena je, teško diše ili ne može da diše, gubi svest, ima neprijatan zadah, nema apetit ili je apatična.

Kako da pomognete mački koja se guši

Ako je mačka svesna i nije suviše uznemirena, proverite da li se u njenim ustima nalazi neki strani predmet. Ukoliko ga ima, uklonite ga ili mačku odvedite kod veterinara da to učini. Ukoliko je mačka bez svesti, ne diše ili veoma otežano diše, otvorite joj usta i povucite jezik da bude što više van usta. Ukoliko ugledate strano telo, pokušajte da ga uhvatite prstima ili pincetom. Možete primeniti i Hajmlihov zahvat, ukoliko ste obučeni za to.

U slučaju da u ustima mačke primetite neki kanap, ne pokušavajte da ga izvučete, jer je on najverovatnije zaglavljen duboko unutra i povlačenjem ćete pogoršati situaciju.

Dijagnoza, lečenje, nega i prevencija gušenja kod mačke

Veterinar će postaviti dijagnozu na osnovu pregleda mačke i opisa koji daje vlasnik u vezi s onim što je dovelo do gušenja. Možda će biti potrebno rentgensko snimanje glave, vrata i grudi mačke da bi se odredilo gde se nalazi strano telo.

Uklanjanje stranog tela može biti vrlo jednostavno ako je u pitanju izvlačenje iz usta, ali može biti neophodna i hirurška intervencija na vratu. Kad se strano telo ukloni, oporavak se obično odvija bez problema. Ako je bilo ozbiljnijih oštećenja koje je strano telo izazvalo ili je bila neophodna hirurška intervencija, najduže će se oporavljati grkljan mačke. Ukoliko je strano telo oštetilo unutrašnjost sistema za gutanje, mogu se pojaviti suženja koja će otežati disanje i gutanje.

U slučaju da je mačka tokom dužeg vremenskog perioda bila bez kiseonika, i to može dovesti do problema neurološke prirode, do slepila ili mentalne otupelosti.

Morate znati koji predmeti ne smeju biti u blizini mačke, jer ih može progutati i napraviti probleme. U pitanju su razni sitni predmeti i igračke koje nisu uvek bezopasne. Budite pažljivi kad birate predmete kojima će se mačka igrati i pazite da sve stvari koje mogu da joj naškode ili da je povrede budu van njenog domašaja.

