Slovenija je poznata kao zelena destinacija Evrope i idealan je izbor za putnike željne uživanja u prirodnim lepotama i autentičnim iskustvima. Veličanstvena Postojnska jama privlači milion posetilaca godišnje, a možda ste je nekada i vi posetili u okviru đačkih ekskurzija.

Foto: Nikola Zoko

Kako je otkrivena

Obilazak parka Postojna najbolje je započeti posetom Ekspo centru, modernom interpretacijskom prostoru koji vas uvodi u fascinantan svet kraškog podzemlja. Na interaktivan i vizuelno atraktivan način ovde se objašnjava kako nastaje krš, kako voda hiljadama godina oblikuje pećine i koliko je vremena bilo potrebno da nastane sistem koji ćete uskoro proći vlastitim nogama.

Ali Ekspo nije samo uvod u obilazak, to je priča o otkriću jedne od najpoznatijih pećina u Evropi, koju je prvi istražio lokalni vodič Luka Čeč 1818. godine, tokom priprema za posetu cara Josipa I, kada je otkrio dotad nepoznate podzemne dvorane. Njegovo istraživanje označilo je početak moderne speleologije u regiji i otvorilo vrata jednom od najimpresivnijih kraških sistema na kontinentu.

Zmajeva beba

Na samo nekoliko koraka dalje i na 50 metara od ulaza u jamu nalazi se vivarijum, prostor posvećen živom svetu pećine. Naravno, glavna zvezda je čovečja ribica, poznata i kao zmajeva beba. Ova jedinstvena vrsta (Proteus anguinus) čitav život provodi u potpunom mraku podzemlja i najveća je od svih životinja u ovoj pećini. Neverovatno je osetljiva, dugačka je 25 do 30 centimetara, ima bledu kožu i nerazvijene oči. Prednji i zadnji par nogu su joj prilično zakržljali, a tri para jarkocrvenih spoljašnjih škrga služe im kao organi za disanje, mada primaju kiseonik iz vode i preko kože. Hrani se račićima, crvićima, puževima i ostalim vodenim beskičmenjacima, a polnu zrelost dostiže nakon 14 godina. Fascinantan podatak je da može živeti do 100 godina, a bez hrane može izdržati i nekoliko godina! Godine 2016. ceo svet je napeto pratio izleganje mladunaca čovečje ribice u turističkoj pećini, što je prvi put zabeleženo u istoriji.

Foto: Nikola Zoko



Čovečja ribica u vivarijumu nije samo turistička atrakcija već i dokaz koliko je u stvari krhak i neverovatan život u pećinama. Može se pronaći u podzemnim jezerima i mirnim delovima potoka dinarskog krša, od severa Italije, Istre, Slovenije, preko Dalmacije, Bosne do Crne Gore.

Pećina je dugačka više od 24 kilometra i čitav sistem je nastajao milionima godina, dok je voda reke Pivke polako i uporno oblikovala vapnenački krš u spektakularne dvorane, galerije i stalaktitne formacije. Koliko je fascinantna ova pećina, govori i podatak da je potrebno sto godina kako bi narastao centimetar sige, a najviše su visoke preko 16 metara. Temperatura u pećini je stalnih 10°C tokom čitave godine, pa se toplo obucite, bez obzira na to u koje godišnje doba dolazite.

Zavirite u tajne čuvene pećine

Postojnska jama je jedina pećina u Evropi u kojoj se deo obilaska odvija podzemnim vozićem, koji je krenuo 1872. godine. U početku su jame bile osvetljene bakljama, a vodiči su morali da guraju vagone sa turistima. Danas, naravno, sve izgleda mnogo drugačije. Vožnja kroz osvetljene tunele i dvorane je nezaboravna i na svakom metru ostavlja bez daha, a nakon toga sledi pešački deo u dužini od 1,5 km. Oduševilo nas je bogatstvo pećinskog nakita, stalagmitske i stalaktitske skulpture koje se pojavljuju u raznim oblicima, nijansama i veličinama, a posebno simbol jame, pet metara visok stalagmit sjajne bele boje, nazvan Briljant. A negde u toj tišini, u mračnom akvarijumu, može se videti najosetljiviji stanovnik ovog ekosistema: čovečja ribica.

Tokom razgledanja pećine prolazi se kroz različite dvorane, a najpoznatija od svih je Koncertna dvorana, jedinstvena po izuzetnoj akustici, zbog koje se u njoj i danas održavaju koncerti i u koju može da stane 10.000 ljudi. Ovde se nalazi suvenirnica i najstarija podzemna pošta na svetu, odakle možete poslati razglednicu, a zatim ponovo ulazite u voz koji vas vodi do izlaza iz jame.

Za posetioce željne adrenalinske avanture, moguće je organizovati manje grupe za treking kroz tri pećine i speološku turu "Putevima Luke Čeča". A ukoliko Postojnsku jamu posećujete tokom božićnog adventa, možete uživati u čarobnoj božićnoj predstavi koju izvode glumci i umetnici, uz nestvarnu igru boja i svetla.

Foto: Nikola Zoko



Imajte na umu da je strogo zabranjeno dodirivati sige i kamenite formacije u pećini. Fotografisanje je dozvoljeno, ali bez upotrebe blica, a svetla u pećini su senzorski podešena i gase se automatski nakon prolaska, jer prirodnog svetla nema u pećini. Razgledanje pećine traje ukupno sat i po vremena, uz pratnju vodiča na engleskom, slovenačkom, italijanskom i nemačkom jeziku ili uz audio-vodič na čak 17 jezika.

Hotel u pećini

Za potpuni doživljaj ostanite barem jednu noć u hotelu "Jama", jedinim smeštajem unutar samog kompleksa, koji se bukvalno naslanja na ulaz u Postojnsku jamu. Otvoren je 1971. godine, a nakon raspada Jugoslavije bio je zatvoren godinama, sve do 2016. godine, kada ga je preuzeo novi vlasnik Marjan Batagelj. Kompletno je renoviran u dizajnerski hotel sa četiri zvezdice i od 2020. godine postao je jedan od najboljih hotela u Sloveniji. Sobe su moderno opremljene i nude odličan mir nakon dana provedenog u istraživanju. Dan započnite odličnim doručkom od lokalnih namirnica u restoranu "Čarobni vrt", a veče začinite ukusnim kulinarskim specijalitetima.

Foto: HEINRICH SANDEN / AFP / Profimedia, Damir SENCAR / AFP / Profimedia

Inače, od samog otvaranja u hotelu su boravile mnoge poznate ličnosti, od članova kraljevskih porodica do državnih zvaničnika i holivudskih zvezda, a posećivao ju je nekadašnji predsednik SFRJ Josip Broz Tito. Nakon renoviranja, danas se u modernim dvoranama organizuju razne poslovne konferencije i događaji.



Hotel nema velnes i spa centar, ali ima nešto mnogo zanimljivije. Tokom renoviranja hotela 2016. godine sasvim slučajno su pronađene tajne sobe u podrumu hotela. Među skrivenim zidovima pronađen je bivši komunikacijsko-prislušni centar iz doba socijalističke Jugoslavije, koji je danas pretvoren u jedinstvenu turističku atrakciju.

Kroz četiri rekonstruisane prostorije, u pratnji vodiča ili samostalno uz audio-vodič, posetioci se vraćaju u prošlost slušajući deo originalnih snimaka prisluškivanja bivše Službe državne bezbednosti. Osećali smo se kao u nekom špijunskom filmu, očekujući da se neko iznenada pojavi! Originalna oprema, pisaće mašine, drveni nameštaj, prazne kutije, izbušene rupe po zidovima nemi su svedoci jednog prošlog vremena.

Ko je tačno tu boravio, zašto i šta se dešavalo unutar ovih zidova, budi maštu posetilaca, a na brojna pitanja verovatno nećemo nikada dobiti pravi odgovor. Jer ništa nije tako kao što izgleda...

Ulaznice se kupuju na recepciji, a gosti hotela plaćaju umanjenu cenu za 50%.

Za potpuni doživljaj, dodatna opcija je jugoslovenska večera: burek, jogurt, ćevapi i rakija.

Zbog svoje odlične lokacije, hotel "Jama" može da vam bude baza za jednodnevne izlete do Bledskog jezera, Ljubljane, Trsta ili Venecije, a samo na devet kilometara udaljenosti nalazi se i čuveni Predjamski dvorac.

Dvorac u steni



Poseta ovom kraju Slovenije nije potpuna bez obilaska Predjamskog dvorca. Nalazi se na Uneskovoj listi kao najveći dvorac uklesan u steni, a često se svrstava u deset najfascinantnijih dvoraca na svetu. I zaista izgleda nestvarno. Sagrađen je u 12. veku, na 123 metra nadmorske visine i bukvalno je ugrađen u pećinski ulaz, što mu je davalo prirodnu zaštitu i stratešku prednost.

Foto: Nikola Zoko



Najpoznatiji vladar dvorca bio je vitez Erazmo Predjamski. Mesecima je boravio u njemu i odolevao opsadi carske vojske koristeći tajne podzemne tunele za svoje pljačkaške pohode, zbog kojih je dobio nadimak "slovenski Robin Hud". Priča nema baš romantičan kraj, ali će je verovatno mnogi zapamtiti. Osvajači su na kraju potkupili njegovog slugu, koji im je signalizirao svećom da je Erazmo u toaletu dvorca, i tada su vatrom iz topova razneli WC i Erazma u njemu.

Za obilazak dvorca dovoljno vam je oko sat vremena, a u njemu se nalaze uređene prostorije koje predstavljaju način življenja u dvorcu, među kojima su kuhinja, kapelica, oružarnica, ali i soba za mučenje i skriveni hodnici. Na zidovima se mogu videti tragovi buđi od vlage, a ceo prostor odiše nekom čudnom energijom i hladnoćom. Definitivno, nije bilo lako živeti u ovakvom dvorcu iako se sa njegovih zidina pruža fenomenalan pogled na okruženje i potok Lokva.

Inače, ispod Predjamskog dvorca nalazi se druga najdublja pećina u Sloveniji, dugačka 14 kilometara, ali je turistima moguć pristup samo 700 metara. Za adrenalinske zaljubljenike postoji i avanturistička tura, koja je dosta zahtevnija, koja se dodatno plaća. U jami ispod dvorca živi kolonija slepih miševa i zbog toga je poseta pećini ograničena tokom godine zbog njihovog zimskog sna.

Foto: Nikola Zoko

U dvorcu je sniman film "Armour of God" sa Džekijem Čenom, a pojavljivao se i u seriji "The Witcher", kao i u brojnim dokumentarcima i TV emisijama.

U neposrednoj blizini dvorca nalaze se crkvica i Erazmova lipa, pod kojom je, prema pričama, sahranjen vitez Erazmo. Svake godine u znak sećanja na njega održava se viteški turnir ispred dvorca.

Foto: Nikola Zoko

Savet za turiste

Za posetu parku Postojna najbolje je uzeti kombinovanu ulaznicu, koja obuhvata posetu Postojnske jame, vivarijuma, Ekspo jame kras i Predjamskog dvorca, i košta 57 evra.