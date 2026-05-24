Američka influenserkaBruk je nekoliko nedelja provela u Draču u Albaniji, ali njeno iskustvo nije bilo ni blizu onome što je očekivala prema objavama s društvenih mreža.

Albanija se poslednjih godina često prikazuje kao povoljan luksuzni raj na Balkanu, pa je mnogi nazivaju i "evropskim Maldivima". Međutim, Bruk, koja na TikToku objavljuje pod imenom @silly.goose962, bez ulepšavanja je opisala svoj boravaktamo i time pokrenula raspravu na internetu.

Nije luksuzni raj s društvenih mreža

Bruk u svom viralnom snimku, koji je brzo prikupio hiljade pregleda, ističe da njeno iskustvo znatno odudara od zvaničnih turističkih preporuka. "Albanija nije ono što društvene mreže žele da vidite. Posebno za žene", poručuje na početku.

"Htela bih da istaknem da je Albanija zemlja u razvoju, za šta naravno nisu krivi njeni stanovnici. Međutim, na društvenim mrežama prikazuje se kao luksuzni raj, što jednostavno nije tačno", započinje Bruk svoju priču.

Prema njenim rečima, dovoljno je samo nekoliko minuta hoda od glavnog, uređenog šetališta da bi se videla potpuno drugačija stvarnost, smeće svuda, loša infrastruktura i duboko tradicionalna društvena dinamika koja strancima može da bude neobična, pa i neprijatna.

Društveni i ekonomski paradoks

Mladoj Amerikanki najveći je šok bio, kako kaže, ekonomski i društveni paradoks koji je primetila na ulicama.

"Gugl mi je otkrio da je Albanija vrlo tradicionalna i staromodna. Zbog toga su žene uglavnom kod kuće, kuvaju, čiste i brinu o deci, dok muškarci masovno izlaze. Ali ono što me šokiralo i deluje mi zastrašujuće jeste to što ti muškarci po ceo dan sede, piju kafu, kartaju se i ne rade apsolutno ništa, a istovremeno svi voze skupe 'mercedese'. Tu očito nešto ozbiljno ne štima, ako me razumete", iskrena je tiktokerka.

Neprijatno iskustvo na ulici

Osim kulturološkog šoka, Bruk je s pratiocima podelila i neprijatno iskustvo koje je, kako tvrdi, doživela kao žena koja putuje sama. Zbog toga je, kaže, počela da preispituje utisak o Albaniji kao potpuno bezbednoj destinaciji.

"Šetala sam prema stanu, otprilike nedelju dana nakon dolaska u Drač, kad sam iza sebe čula muškarca kako me pita: 'Odakle si?'. Ignorisala sam ga jer sam imala slušalice i nisam htela da razgovaram. Nastavila sam da hodam brže, ali nakon dve ulice opet sam čula isto pitanje, odmah iza sebe. Okrenula sam se i shvatila da me čovek bukvalno prati", prepričava Amerikanka.

Kada mu je u panici rekla da je Amerikanka, muškarac se nije povukao, već je nastavio da hoda uz nju i uporno je nagovarao da odu na kafu. "U tom trenutku sam bila pet minuta od stana i bila sam prestravljena. Nisam znala šta da radim jer me je nepoznati muškarac pratio u stopu i nije hteo da ode", opisala je uznemirujuću situaciju koja se, srećom, završila bez incidenta, ali joj je, kako kaže, otvorila oči.

Podeljene reakcije javnosti

Njena objava odmah je podelila javnost i izazvala rasprave. Dok su jedni izražavali zabrinutost, drugi su stali u odbranu albanskog turizma.

"Putujem tamo ovog leta i nakon ovog videa iskreno sam uplašena", napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala: "Hvala ti na iskrenosti, muka mi je od influensera koji od svake siromašne zemlje s komadićem mora prave lažni Dubai."

S druge strane, u komentarima su se javili i brojni turisti s potpuno drugačijim iskustvima. "Ovo mi je treći put u Albaniji. Zemlja je predivna, muškarci su vrlo pristojni, hrana je fantastična i osećam se bezbednije nego u većini zapadnoevropskih metropola. Obožavam Albaniju i odmah bih se preselila onamo", glasio je jedan od popularnijih komentara koji se protivi tvrdnjama influenserke.

(Kurir.rs/ Index.hr)

