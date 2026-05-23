Slušaj vest

Ljubavni horoskop za jun 2026. Šta pripadnike Zodijaka očekuje ovog juna, saznajte u detaljnoj astrološkoj prognozi.

Ovan

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Jun vam donosi pojačane emocije i potrebu za iskrenim odnosima. Ako ste u vezi, bićete spremni da otvoreno razgovarate o svemu što vas muči. Slobodni mogu upoznati osobu koja ih privlači snagom i harizmom, ali će biti važno da ne brzate.

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

U ljubavi tražićete stabilnost i sigurnost. Partner će očekivati više pažnje, a vi ćete želeti konkretne dokaze ljubavi. Slobodni bi mogli započeti odnos koji ima potencijal da traje, ali samo ako budete spremni da se otvorite.

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaša komunikacija biće ključna tokom juna. Flert i nova poznanstva dolaze spontano, ali ćete morati da odlučite šta zaista želite. U vezama su mogući razgovori koji će razjasniti mnoge dileme.

Rak

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Emocije će vam biti naglašene, pa ćete želeti bliskost i nežnost. Ako ste u vezi, očekuju vas duboki razgovori i povezivanje. Slobodni bi mogli obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti.

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Jun vam donosi strast i uzbuđenje. Bićete u centru pažnje i lako ćete privlačiti simpatije. U vezi se trudite da ne dominirate previše, već da slušate partnera.

Devica

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

U ljubavi ćete tražiti jasnoću i iskrenost. Analiziraćete svaki detalj, što može opteretiti odnos. Pokušajte da se opustite. Slobodni mogu upoznati nekoga kroz posao ili svakodnevne aktivnosti.

Vaga

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Romantična energija pratiće vas tokom celog meseca. U vezi ćete težiti harmoniji, ali izbegavajte da potiskujete svoje potrebe. Slobodni mogu ući u zanimljiv i uzbudljiv odnos.

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Strasti će biti pojačane, ali i ljubomora. U vezi je važno da gradite poverenje. Slobodni mogu upoznati osobu koja ih snažno privlači, ali odnos može biti intenzivan i zahtevan.

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ljubav vam donosi nova iskustva i avanture. Ako ste u vezi, poželećete više slobode, što može izazvati nesporazume. Slobodni mogu upoznati nekoga na putovanju ili kroz nova iskustva.

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Bićete ozbiljni kada su emocije u pitanju. U vezi ćete razmišljati o budućnosti i stabilnosti. Slobodni bi mogli započeti odnos koji se razvija polako, ali sigurno.

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Neočekivani obrti u ljubavi obeležiće jun. Moguće su iznenadne simpatije ili povratak stare ljubavi. U vezi pokušajte da budete otvoreniji i iskreniji.

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaša romantična priroda dolazi do izražaja. U vezi ćete želeti više pažnje i nežnosti. Slobodni mogu upoznati osobu koja će ih inspirisati i probuditi emocije kakve dugo nisu osetili.